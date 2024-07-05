Сегодня начало этого, – Зеленский о задаче вдвое увеличить силу украинской ПВО
Президент Зеленский заявил, что Украина ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита. По его словам, "сегодня начало этого".
Об этом украинский гарант вечером, 5 июля, рассказал во время традиционного вечернего обращения к украинцам.
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Президент поблагодарил за выполнение договоренностей по ПВО
Глава государства начал свое обращение с благодарности нашим партнерам за выполнение договоренностей по ПВО.
Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого,
– сказал он.
Зеленский поблагодарил Германию за Patriot, который уже в Украине. По его словам, это "сильная новость".
И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "Петриотов". Работаем дальше, и будут обязательно новые решения. Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл,
– подчеркнул гарант.
Также Владимир Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание по нашей ракетной программе. Он поблагодарил всех, кто работает ради нее и "приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России на эту агрессию".
"Это вопрос глобальной стабильности и безопасности – чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся", – подчеркнул президент.
Еще одним событием сегодня была присяга новых судей. В частности, речь идет о 248 судьях. По словам президента, все они уже начинают работу.
Кроме этого, лидер Украины принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Он отметил, что там были и чиновники, представители различных органов центральной власти.
Он отметил, что в ближайшее время они должны подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши общины, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества.
"Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решения правительства. Есть новые кредитные программы – полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее", – отметил президент.
По его словам, есть сосредоточенность и на переговорах с европейскими партнерами, чтобы увеличить объем импорта электричества. Президент подчеркнул, что продолжается работа и по восстановлению энергообъектов.
Также Зеленский отметил, что ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. Он отметил, что дополнительные потребности общин обязательно должны быть учтены.
Я благодарю всех, кто работает на сто процентов ради нашего государства и людей! Я благодарю каждого, кто бьется ради Украины как ради себя!
– резюмировал гарант.