Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей, – Зеленский

Российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине 17 ноября. Пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский о массированной атаке 17 ноября

Президент рассказал, что в течение этой недели агрессор применил почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент добавил, сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

Российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света, опять повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат,

– подчеркнул президент.

Зеленский констатировал: весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы.

Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло,

– подчеркнул украинский лидер.

Также Владимир Зеленский показал ужасные последствия террористических атак России.

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