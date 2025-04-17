Сегодня Украина и США могут подписать меморандум по Соглашению о недрах, – Зеленский
- Украина и США могут подписать меморандум по Соглашению о полезных ископаемых 17 апреля онлайн.
- Зеленский отметил, что технические встречи с США были продуктивными, и стороны работают над серьезным соглашением, требующим рассмотрения в парламенте.
- Обе стороны стремятся к успеху для обеих стран, и встречи проходят в положительном русле.
Украина и США уже сегодня, 17 апреля, могут подписать меморандум по Соглашению о недрах. Это может произойти онлайн.
Президент оценил технические переговоры с США как положительные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
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Украина и США могут подписать меморандум Соглашения о полезных ископаемых 17 апреля
"Несколько дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу. Это Меморандум о намерениях. А у нас намерения положительные. Поэтому меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала: "Окей". Я так понимаю, что сейчас вице-премьер сейчас работает над текстом. Этот меморандум – это важный первый шаг. Ну почему бы не согласиться обеим странам", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что технические встречи с США происходили как оффлайн, так и онлайн.
Техническая встреча была действительно продуктивной и позитивной. Я считаю, что это хорошо. Также команды работали вчера и сегодня. Работает наша вице-премьер с командой Бессента (министр финансов США, – 24 Канал),
– отметил он.
По его словам, стороны начали работать над серьезным соглашением, которое должно пройти рассмотрение в парламенте и пройти соответствующие процедуры.
"А юристы должны поработать так, чтобы это был успех для обоих государств. Поэтому встреча была положительной. Мы видим, что стороны идут на встречу друг другу", – подчеркнул Зеленский.