Сейчас в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя, – Верещук о колонне с гумгрузом
13 марта 2022 , 09:59Читати новину українською
Ирина Верещук рассказала, что колонна гуманитарного груза, еще 12 марта выехавшая в Мариуполь, движется к месту назначения. Сейчас она находится в Бердянске.
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила, что еще 12 марта колонна с гуманитарной помощью отправилась из Запорожья в Мариуполь, сообщает 24 канал.
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Гумпомощь все еще едет в Мариуполь
Они (колонна с гумпомощью – 24 канал) сейчас находится в Бердянске и двигается в направлении Мариуполя,
– отметила Верещук.
Министр выразила искреннюю надежду, что уже вечером 13 марта будет отчитываться о результате, который будет положительным для Украины.
В Мариуполь снова пытаются доставить помощь: что известно
- Колонна, более суток назад выехавшая из Запорожья, везет 90 тонн гуманитарного груза, и она же должна забирать людей из Мариуполя.
- Также известно, что оккупанты на блокпостах массово разворовывали с груза продукты, средства гигиены, одежду и т.д.
- В то же время, Мариуполь в осаде уже 13 дней, там заблокированы 400 тысяч человек.
Верещук о доставке гумгруза в Мариуполь: смотрите видео