Пазлы могут сложиться по-разному: почему сейчас – действительно исторический момент

Изучение требований Путина к Украине любого непредвзятого человека подтолкнет к неизбежному выводу: независимо от отношения к конкретным запросам Кремля – их невозможно удовлетворить без ликвидации Украины в нынешнем виде как суверена и субъекта на международной арене.

Фальстарт россиян не принес им никаких результатов

Например: пока есть Украина – Крым и другие территориальные захваты легализовать не удастся. А Украина – еще как есть! Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Ликвидация/реорганизация страны – это политическая задача, которая предусматривает:

либо полный захват власти, чтобы провести решение через внутренний политический процесс;

или какие-то формы внешнего силового контроля, легализацию замысла через внешние площадки (ООН, ОБСЕ...) и навязывание результатов туземцам.

Для достижения своих целей Владимир Путин использует комбинацию военных и политических мер, которые имеют свой тайминг, структуру и пределы эффективности. Пока Россия не изменит цели (добровольно или в силу обстоятельств) – сохранится риск силового вторжения в Украину.

Вторжение в феврале 2022 года пошло для Путина не по плану. Неудача. В результате началась череда дробных военных циклов, которые дополнялись фоновым политическим влиянием в попытках решить задачу частями.

Любой замысел радикального переустройства Украины в пользу Путина делает приоритетной целью России Киев, а также Одессу и Харьков. Но захватить Киев силой, чтобы свергнуть власть, Россия не способна. Политическая конъюнктура для взрыва изнутри также неблагоприятна.

Контроль над Одессой и Северным Причерноморьем со стороны России лишил бы Украину возможности торговать, развиваться, обеспечивать оборону. Но с конца 2022 года чисто военные рычаги давления на Одессу отпали. Остались политические: террор и когнитивное влияние. Они приносят горе, но не меняют ситуацию.

А вот Харьков остается в зоне и прямого военного, и активного политического влияния. Контроль над городом – контроль над всем Левым берегом. Поэтому до выхода на какую-то длительную стабилизацию периодически будут муссироваться "планы захвата Харькова". Технически такие планы в России, наверняка, есть. Вопрос в реализации.

Прошлой весной, после оккупации Авдеевки, Россия запустила циклы военных и политических мероприятий с целью создания условий для решения политической задачи – капитуляции Украины. Началось все с угроз "захвата Харькова", что должно было вызвать цепную реакцию и повлиять на тыл, а затем – фронт. Два месяца нагнетания, после чего в мае 2024 года случилась не до конца подготовленная атака.

Причины фальстарта россиян:

Харьков не зашатался, тревожность в городе к маю пошла на спад;

Конгресс США возобновил помощь;

Путину надо было ехать в Китай с каким-то позитивом.

В ходе наскока Россия уничтожила Волчанск и несколько сел (абсолютно тупое преступление Москвы), но ни к чему большему это не привело. Курская операция окончательно сбила Москве ритм.

Месяц ужасов

В сентябре – октябре 2024 года российская армия с опозданием вошла в полугодовой военный цикл, во время которого предполагалось достичь ряда военных результатов, чтобы превратить их в политические. Военные результаты достигнуты не были, импульс закончился к марту 2025 года. Этот период я называл "месяцем ужасов", потому что информационная картина была страшнее реальной ситуации.

Военные результаты России за март таковы:

наименьшее количество захваченных территорий с лета 2024 года;

фактическое удвоение потерь в пересчете на километр квадратный оккупированной территории;

драматический рост потерь автотранспорта (минус мобильность).

В апреле такая же ситуация.

К февралю из-за колоссальных потерь в живой силе на фоне отсутствия желаемых результатов, накопления разрывов между потерями и боеготовым пополнением, российская армия была вынуждена временно снизить количество штурмов и организовать перегруппировку своих войск на ряде направлений.

Чтобы как-то поддерживать динамику войны, Путин активизировал гражданский террор в тылу. С февраля этот показатель растет. В марте количество обстрелов Харькова удвоилось. В апреле уже больше жертв и пострадавших.

Все усилия врага на 2024 год провалились

Базовые причины неудачи россиян заключаются в изменении характера войны и прогрессе украинской армии (при всех известных проблемах). Украинская армия по всей линии фронта начала выстраивать мобильную "зону поражения" (kill zone) глубиной 10 – 20 километров. Там, где такую зону выстроили, складывается обманчивое впечатление, что фронт остановился.

Фактически штурмы врага продолжаются, но наши войска перемалывают российскую армию и остаются на своей территории. И что главное – с тенденцией уменьшения собственных потерь. Так еще не везде, у врага есть продвижение, но сущностный результат такой – россияне буксуют и выпадают из всех графиков.

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В результате все военно-политические усилия Кремля на 2024 год провалились. Потери российской армии в течение года только убитыми (!) составили не менее 125 тысяч бойцов. Украину не удалось загнать на капитуляцию ни до даты выборов в США, ни до даты инаугурации Трампа, ни до сегодняшнего дня.

В конце марта глава разведки Пентагона, глава ЦРУ и командующий войсками США в Европе в один голос заявили, что военных предпосылок для капитуляции Украины до конца года нет. По сути, это оценка результатов полугодовых усилий российской армии.

Новый сезон мерцающей "деэскалации" и шантажа

Трамп вступил в должность и запустил новый политический трек на взлете военного цикла Кремля, который провалился. Риторика некоторых членов его команды зимой 2025 года доказывала, что их брифовали россияне еще до начала каденции. В эфир некритично вываливались российские заготовки. Но условий для конвертации этих заготовок как не было, так и нет до сих пор.

Для России на какое-то время образовалась благоприятная внешняя конъюнктура, но она не смогла обеспечить необходимые реалие на земле. Внезапно взять Украину не удалось. Более того: США (их явно ввел в заблуждение Кремль) разобрались, что политическими инструментами задача не решается. Именно поэтому из перечня требований исчезла тема выборов. Хотя всем, кто читал украинскую Конституцию, это было понятно с самого начала. Виткофф и Шойгу синхронно заявили, что именно в Конституции проблема. Но любые движения с ней – это долго, трудно и непредсказуемо. Не вариант для Трампа.

К марту накопились военные факторы, которые поставили перед Кремлем вопрос – подмораживать или продолжать?

Моя гипотеза была в том, что без мобилизации или нахождения других источников живой силы держать давление и организовать накат необходимой интенсивности не удастся. А мобилизацию проводить нельзя – это непопулярно и противоречит логике деэскалации. Это создает объективные предпосылки для паузы с возможностью выхода на политический трек.

Россияне частично решили проблему живой силы с помощью корейцев и подкручивания некоторых гаек. Но все равно, как видим, возникла "оперативная пауза", нужна перегруппировка и пополнение войск. А тут еще 9 мая на носу... Последний шанс масштабно разыграть "карту победы". Образовалось поле различных сценарных решений.

Российский вождь всем видом показывает, что решил идти в майско-осеннее наступление. Он предлагает уговорить его не делать этого, ценой уступок. Чтобы зафиксировав уступки, все равно попытать счастья. Но пространство для уступок осталось лишь на его половине поля. Поэтому сейчас со стороны России будет сезон мерцающей "деэскалации" и шантажа. К тому же очевидно, что Путин:

не способен обеспечить безопасность своих празднований в Москве (эпическое достижение после "Киев за 3 дня", не так ли?);

не способен организовать какой-то приемлемый военный результат в кратчайшие сроки.

Если бы российские войска где-то эффектно наступали, Путин не играл бы ни в какое "перемирие", даже под давлением Трампа. Но действовать без оглядки он уже не может. Как минимум ему нужно время на концентрацию сил.

Так в чем логика идти на неприемлемые уступки, если враг провисает и все равно обманет? Захочет стабильного мира – все только за!

Исторический момент

С точки зрения чего-то быстрого, для США осталось только две опции:

перемирие с помощью давления на Россию, с фиксацией, чтобы Путин не дергался. При всем скепсисе, у США такой ресурс есть;

выход из войны под приличным предлогом.

Поэтому Трамп упоминает термин "около 2 недель". Потому что за 2 недели для Путина отпадет фактор 9 мая вплоть до сентября. Президент США раскритиковал и Зеленского, и Путина. Публично – они оба плохие. Это путь отхода. Что поделаешь, если оба "не готовы"? Он старался и сделал больше, чем Байден с Обамой, которые виноваты во всем.

Кремль технически снял барьер для объявления внезапного "перемирия", заявив о "победе" в Курске. Также Россия начала упорно легализировать северных корейцев, демонстрируя, что ценит союзников и готова масштабировать участие корейцев. Возможно, не только их.

Учитывая шаткость положения всех сторон, момент потенциально – действительно исторический. Потому что пазлы могут сложиться по-разному.

Например, взлетит в воздух еще один склад, где россияне месяц накапливали средства для летней кампании – выпадение из графика, нужно откладывать, сидеть в "перемирии". А каждый раз откладывать – можно спровоцировать изменение настроения в армии и обществе. Потому что идея перемирия россиянам нормально заходит. Думаю, Стармер, который публично "понадеялся", что до конца мая есть надежда выйти в какой-то устойчивый режим прекращения огня, предполагает именно такую цепь событий.

Что нас ждет дальше

Сейчас надо себя внутренне готовить к следующему. Атмосфера пропитана ожиданиями и надеждами на мир, что "все как-то закончится". Что же происходит? Вдруг что-то получится? Это сбивает людей с толку.

Пока инерционный сценарий заключается в продолжении боевых действий еще на полгода, с постепенным исчерпанием потока американской помощи и сворачиванием привлечения США. Если США перестанут дарить, но согласятся продавать и не введут (не)гласное эмбарго, ухудшения не будут слишком чувствительными. Начнут мешать – будет плохо. Много людей сейчас работает, чтобы плохого не произошло.

У россиян общая ситуация с ускорением ухудшается. Видимо, расчет на то, что к зиме нам будет хуже, чем им, и мы начнем "валиться" на фронте и в тылу.

Лучший способ приблизить мир и качнуть в сторону стабильного "подмораживания" на хороших условиях – усилить помощь фронту в ближайший месяц. Поддержать своих всем, чем возможно. Россияне будут накручены "победной" эйфорией, но в силах и средствах они технически не могут существенно добавить. Психологический настрой будет определяющим.

Когда оккупанты увидят, что во время перемирия украинская армия не просела, а западные партнеры зафиксируют отсутствие провала в обществе, будет больше шансов на здоровую дипломатию и оптимальную поддержку.