Сейчас любые контакты с Россией означают соучастие в убийствах, – Зеленский о выходе Henkel

Финансировать убийства отказываются сотни успешных компаний мира. Сегодня к ним присоединилась германская компания Henkel.

Любой нормальный бизнес примет это решение

Заявление компании о выходе с российского рынка прокомментировал Владимир Зеленский во время обращения на 55-й день войны, сообщает 24 канал.

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Сегодня к сотням других столь крупных компаний присоединилась немецкая компания Henkel. Хочу подчеркнуть, что это неизбежно: любому нормальному бизнесу придется принять такое решение и покинуть Россию.

– отметил Владимир Зеленский.

Поддержка России – соучастие в геноциде

Президент подчеркнул, что сейчас российское государство на том уровне, когда какие-либо ассоциации с ним и любая поддержка для него означают соучастие в массовых убийствах.

Соучастие в том, что будет названо преступлениями против человечности и геноцидом,

– добавил президент.

Кратко о выходе Henkel с российского рынка

Сегодня стало известно, что Henkel выходит из России, но будет платить зарплаты, в частности речь идет о 2 500 российских сотрудниках.

Напомним, что в течение продолжительного времени компания отказывалась выходить из российского рынка. Там объясняли, что действуют в рамках санкций и объясняли свою позицию последствиями для российских работников.

Уже более 750 мировых брендов покинули российский рынок или серьезно сократили там свою деятельность из-за войны против Украины.

Смотреть обращение Зеленского 19 апреля: