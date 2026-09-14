"Нахожусь в заграничной командировке": Кравченко прокомментировал выезд из Украины
В СМИ появились сообщения, что ночью генпрокурор Руслан Кравченко уехал из Украины. Позже чиновник подтвердил, что находится за границей.
Утром 14 сентября в соцсетях появилось видеообращение Руслана Кравченко. В нем генпрокурор заявляет о том, что подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу. Впоследствии появилось сообщение о том, что Кравченко уехал из страны.
Что в СМИ писали о выезде Кравченко?
Первым о выезде Кравченко за границу написал Центр противодействия коррупции. Там заявили, что "такой выезд был возможен только при согласии и разрешении президента Владимира Зеленского".
Вскоре о нахождении генпрокурора за границей написала "Украинская правда". По данным издания, Кравченко уехал за границу в 02:30 ночи на служебном автомобиле.
Предварительно, чиновник командировку в Литву использовал в качестве основания для пересечения границы.
В ЦПК отмечают, что Кравченко подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу в обмен на возможность бежать за границу.
Как Кравченко комментирует свой выезд?
Сам Руслан Кравченко подтвердил, что его нет в Украине. По словам генпрокурора, он уехал за границу, чтобы встретиться с международными партнерами и рассказать им правду о ситуации в НАБУ и САП.
Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов,
– объяснил чиновник.
Скандал вокруг генпрокурора: коротко
4 сентября НАБУ и САП объявили операцию "Карфаген". Они выяснили, что сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива создал преступную организацию.
По данным следствия, она получала деньги от мошеннических колл-центров за их "прикрытие", а затем легализовала средства.
Крапиву и еще двух фигурантов расследования заключили под стражу.
Руслан Кравченко был вынужден подать в отставку.
Его имя могло упоминаться в пленках, касающихся дела.
Сам генпрокурор заявил о своей невиновности. Он опубликовал видео, где отметил, что операция целью операции "Карфаген" было получить материалы дел в отношении руководителей и работников НАБУ и САП, а затем устранить генпрокурора и заблокировать процессуальные решения в этих производствах.
Также Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он подозревается в подделке документов для получения неправомерной выгоды.
Отдельное подозрение, по словам генпрокурора, получило близкое к руководителю САП лицо. Его подозревают во влиянии на судей ВАКС, предложении неправомерной выгоды и содействии уклонению от мобилизации.
Владимир Зеленский отреагировал на видеообращение Кравченко. Он призвал Совет безотлагательно поддержать его отставку.
В НАБУ и САП назвали заявления Кравченко очередной атакой на антикоррупционные органы.