Сейчас тактика россиян – направлена на изнурение Украины, на изнурение украинцев, – Зеленский

В последние дни Россия изменила тактику применения беспилотников. Страна-агрессорка постоянно запускает по Киеву реактивные "Шахеды", что приводит к более чем 10 тревогам в день в столице.

Россия хочет измотать украинцев. Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский.

Что известно о плане Кремля?

В воскресенье, 30 августа, глава государства сказал, что заслушал доклад военных. Президент рассказал, что за последние 4 дня Москва запустила по украинским городам почти 1,5 тысяч дронов всех типов.

Зеленский подчеркнул, что около 800 беспилотников были реактивны. В то же время глава государства отметил, что большинство БПЛА украинские военные сбивают.

Сейчас тактика россиян – на изнурение Украины, на изнурение украинцев, прежде всего именно наших людей,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что самая сложная задача сейчас заключается в том, чтобы сбивать именно реактивные дроны. В настоящее время их в основном сбивает боевая авиация. Глава государства отметил, что Украина работает над тем, чтобы иметь необходимые перехватчики.

Четыре компании сделали соответствующие дроны-перехватчики, у одной компании наиболее удачная техника. Максимально сейчас и Министерство обороны, и военные – все должны постараться, чтобы как можно больше у нас было возможностей сбивать каждый из типов российских дронов,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех украинцев, вовлеченных в этот процесс. Также глава государства заявил, что осенью уровень сбития вражеских БПЛА необходимо поднять до более чем 90%.

Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что российские реактивные "Шахеды" двигаются практически по одному маршруту - вдоль границы с Беларусью. Советник Президента связывает это с тем, что LTE-модемы на дронах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.