Сплошная руина: съемка из дрона показала, что осталось от Марьинки сегодня
Россияне продолжают штурмовать и уничтожать Марьинку, часть которой они контролируют. Нам показали, как сегодня выглядит город, через который проходит линия фронта.
Свежие кадры, которые с помощью дрона удалось снять в Марьинке, показывают, что от нее осталось. От находившихся в городе домов и сооружений фактически остались одни только руины и фундамент.
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Марьинка в руинах
На кадрах можно увидеть Марьинку после прилета. В небо вздымается серый дым, вероятно, от очередного разрушенного дома в городе.
Марьинка превратилась в сплошную развалину. Город в многочисленных воронках от снарядов. Уцелевших построек нет, все они уничтожены или разрушены полностью. Узнать в некоторых из них дома можно разве что по фундаменту и обгоревшему кирпичу.
Россияне превратили Марьинку в сплошные руины: смотрите видео
Обратим внимание, как ситуацию в Марьинке описывает заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, там не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. Впрочем, ежедневно оккупанты обстреливают город и атакуют линию обороны ВСУ, но без всяких результатов.
Анна Маляр отметила, что враг не может захватить и взять под контроль Марьинку. А все потому, что наши защитники "мощнее там стоят".
Какая ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаба ВСУ от 12 сентября актуализировали данные по поводу ситуации на фронте. Начнем со сводки о происходящем на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлении, за которые отвечает ОСУВ "Таврия".
- Там более 15 населённых пунктов пострадали от многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов. Враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, а также Новомихайловки на Донетчине. Но все безрезультатно.
- Тем временем на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары вблизи Синьковки, Ивановки Харьковщины и Надежды, Новоегоровки, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.
- Враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского на Луганщине и Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области. Более 15 населённых пунктов пострадали от многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов.