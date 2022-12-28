Люди радуются даже соленой воде, – жительница Николаева рассказала о жизни в городе сейчас
Николаев страдает от обстрелов российских оккупантов. Сейчас в некоторых районах города нет ни одного уцелевшего окна в домах.
Об этом рассказала жительница Николаева Любовь Кротенко в проекте СВОИ. По словам женщины, в городе еще с апреля нет водоснабжения.
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Какая сейчас жизнь в Николаеве
Я ездила в Николаев в сентябре, потому что нужно было по документации. Тогда я не узнала город. В моем районе, очень далеко от Херсона, нет ни одного окна. Все окна вообще полностью выбиты,
– рассказала Любовь.
Женщина отметила, что сейчас в Николаеве нет воды, а тех, кто остался, она назвала "мужественными людьми".
Любовь рассказала, что через некоторое время в кране появилась соленая вода, но жители Николаева и этому радуются, потому что можно использовать ее по техническим потребностям – мыть посуду или хотя бы смывать туалет.
"Когда я вышла на улицу, я заметила, что люди совсем другие. На лице оставшихся видно такое выражение: лишь бы выжить", – подчеркнула жительница Николаева.
Что происходит на улицах Николаева сегодня / фото предоставлены 24 каналу
Что сейчас происходит в Николаеве: последние новости
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