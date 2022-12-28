Про це розповіла жителька Миколаєва Любов Кротенко у проєкті СВОЇ. За словами жінки, у місті ще з квітня немає водопостачання.
До теми Я ніколи в житті так не молилася, – Любов про евакуацію з Миколаєва, обстріли та знищене місто
Яке зараз життя у Миколаєві
Я їздила до Миколаєва у вересні, бо треба було по документації. Тоді я не впізнала місто. У моєму районі, який дуже далеко від Херсону, немає жодного вікна. Всі вікна взагалі повністю вибиті,
– розповіла Любов.
Жінка зазначила, що нині у Миколаєві немає води, а тих, хто залишився, вона назвала "мужніми людьми".
Любов розповіла, що за певний час у крані з'явилася солона вода, але мешканці Миколаєва й цьому радіють, бо можна використовувати її за технічними потребами – мити посуд чи хоча б змивати туалет.
"Коли я вийшла на вулицю, то помітила, що люди зовсім інші. На обличчі тих, хто залишився, видно такий вираз, аби тільки вижити", – підкреслила жителька Миколаєва.
Яка відбувається на вулицях Миколаєва сьогодні / фото надані 24 каналу
Що зараз відбувається у Миколаєві: останні новини
- Нещодавно у Миколаєві встановили ялинку. Цього року вона зроблена з мішків піску та маскувальних сіток.
- Раніше російські окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва. Даних про жертв немає. Відомо, що горіли автобуси.
- У ніч проти 11 листопада російські війська вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві. Серед мешканців будинку є загиблі та поранені.
- Нині ситуація зі світлом у Миколаївській області – складна. Через це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував перегляд графіку відключень електроенергії.