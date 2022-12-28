Про це розповіла жителька Миколаєва Любов Кротенко у проєкті СВОЇ. За словами жінки, у місті ще з квітня немає водопостачання.

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Яке зараз життя у Миколаєві

Я їздила до Миколаєва у вересні, бо треба було по документації. Тоді я не впізнала місто. У моєму районі, який дуже далеко від Херсону, немає жодного вікна. Всі вікна взагалі повністю вибиті,

– розповіла Любов.

Жінка зазначила, що нині у Миколаєві немає води, а тих, хто залишився, вона назвала "мужніми людьми".

Любов розповіла, що за певний час у крані з'явилася солона вода, але мешканці Миколаєва й цьому радіють, бо можна використовувати її за технічними потребами – мити посуд чи хоча б змивати туалет.

"Коли я вийшла на вулицю, то помітила, що люди зовсім інші. На обличчі тих, хто залишився, видно такий вираз, аби тільки вижити", – підкреслила жителька Миколаєва.

Яка відбувається на вулицях Миколаєва сьогодні / фото надані 24 каналу

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