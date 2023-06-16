Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Поляки поддерживают Украину в стремлении быть членом НАТО. 16 июня Сейм Польши принял резолюцию с поддержкой вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

За принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против – 2, а еще 7 воздержались.

Смотрите также Первые секретные планы времен холодной войны: что согласовали министры обороны НАТО

В тексте документа говорится, что Украина сейчас защищает не только свою государственность, но и общие ценности – демократию и порядок, основанный на международном праве.

Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать свой путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины,

– говорится в резолюции.

Также там сказано, что членство Украины будет выгодно НАТО и с военной точки зрения, поскольку армия нашей страны все больше сотрудничает с Альянсом и приобретает опыт на поле боя.

На эту новость уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Сделал он это в привычной для него манере – с помощью эмодзи. Ермак опубликовал флаги Украины и Польши и рукопожатия.

Членство Украины в НАТО: главное

Следует напомнить, что еще в 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО обещали, что Украина станет частью Альянса. Однако с тех пор не было предоставлено никаких конкретных деталей или обязательств со стороны союзников. Наша страна надеется, что на следующем саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, она получит "дорожную карту" по членству в Альянсе.

Украинские чиновники также отмечают важность гарантий безопасности для Украины, которые могли бы защитить нашу страну от возможных российских нападений до вступления в НАТО.