"Сейте, будете собирать урожай": оккупанты воруют у фермеров удобрения и призывают к посевной
Оккупанты прибегают к циничным и абсурдным действиям. Они продолжают ездить по селам и мародерить.
Теперь российские военные активно пристают к фермерам. Они воруют, в частности, их технику, сообщает 24 канал.
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У фермеров воруют технику и удобрения
В одном из сел на Запорожье оккупанты забрали все удобрения фермера для сельхозработ. Жители сел считают, что враг будет продавать украденное другим фермерам.
У другого запорожского фермера забрали трактор и не сказали, собираются ли возвращать.
Селян призывают к посевной
Кроме этого, оккупанты активно пытаются привлечь аграриев к посевной. Мол, "сейте, соберете урожай, все будет нормально".
Заметим, что уже в 20-ти областях Украины началась посевная. Ее можно будет провести на 6 миллионах гектаров земли.