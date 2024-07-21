Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа – WP
Источник:The Washington Post
Секретная служба США отклоняла запросы на выделение финансирования ресурсов на охрану бывшего президента, о котором просила служба безопасности Дональда Трампа в течение 2 лет.
Отмечают, что Служба безопасности Трампа требовала выделения магнитометров и дополнительных охранников для проверки посетителей мероприятий, которые посещал бывший президент США, а также дополнительных снайперов и спецназовцев.
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Эти запросы отклонялись чиновниками Агентства, те объясняли решение нехваткой ресурсов в ведомстве, которое само уже длительное время пытается решить вопрос с нехваткой персонала.
Это провоцировало напряжение
Уточняют, что отказы направлялись в письменной форме и привели к длительному напряжению между, с одной стороны, руководством Секретной службы США и, с другой стороны, Трампом, его главными помощниками и его охраной.
"Советники Трампа волновались, что Агентство делает недостаточно, чтобы защитить бывшего президента", – отметил источник.
По словам сотрудников, которые длительное время работают в Агентстве, ведомство было вынуждено принимать тяжелые решения, в частности из-за роста списка людей, которые нуждаются в охране, и ограниченное финансирование.