Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа – WP

Секретная служба США отклоняла запросы на выделение финансирования ресурсов на охрану бывшего президента, о котором просила служба безопасности Дональда Трампа в течение 2 лет.

Отмечают, что Служба безопасности Трампа требовала выделения магнитометров и дополнительных охранников для проверки посетителей мероприятий, которые посещал бывший президент США, а также дополнительных снайперов и спецназовцев.

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Эти запросы отклонялись чиновниками Агентства, те объясняли решение нехваткой ресурсов в ведомстве, которое само уже длительное время пытается решить вопрос с нехваткой персонала.

Это провоцировало напряжение

Уточняют, что отказы направлялись в письменной форме и привели к длительному напряжению между, с одной стороны, руководством Секретной службы США и, с другой стороны, Трампом, его главными помощниками и его охраной.

"Советники Трампа волновались, что Агентство делает недостаточно, чтобы защитить бывшего президента", – отметил источник.

По словам сотрудников, которые длительное время работают в Агентстве, ведомство было вынуждено принимать тяжелые решения, в частности из-за роста списка людей, которые нуждаются в охране, и ограниченное финансирование.

. Во время избирательного митинга Трампа в Батлере, штат Пенсильвания произошла стрельба – Трамп получил ранение уха. Нападавшего нейтрализовали на месте. Инцидент расследуется как возможное покушение на убийство.