Зазначають, що Служба безпеки Трампа вимагала виділення магнітометрів і додаткових охоронців для перевірки відвідувачів заходів, які відвідував колишній президент США, а також додаткових снайперів і спецпризначенців.

Дивіться також Це божевілля, – ексрадник Трампа заявив, що той не має гадки, як закінчити війну в Україні

Ці запити відхилялися високопосадовцями Агентства, ті пояснювали рішення браком ресурсів у відомстві, яке саме вже тривалий час намагається розв'язати питання з нестачею персоналу.

Це провокувало напругу

Уточнюють, що відмови надсилалися в письмовій формі і призвели до тривалої напруги між, з одного боку, керівництвом Секретної служби США та, з іншого боку, Трампом, його головними помічниками та його охороною.

"Радники Трампа хвилювалися, що Агентство робить недостатньо, щоб захистити колишнього президента", – зазначило джерело.

За словами співробітників, які тривалий час працюють в Агентстві, відомство було змушене приймати важкі рішення, зокрема через зростання списку людей, які потребують охорони, та обмежене фінансування.

Довідка. Під час виборчого мітингу Трампа у Батлері, штат Пенсильванія сталася стрілянина – Трамп отримав поранення вуха. Нападника нейтралізували на місці. Інцидент розслідується як можливий замах на вбивство.