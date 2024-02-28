Пятое управление СБУ и "Отряд 2245": эксклюзивные подробности работы секретных подразделений

Служба безопасности в 2014 году, так сказать, перешла под контроль Украины. После свержения режима беглого президента Виктора Януковича, украинские спецслужбы Украины начали возрождаться.

В эфире 24 Канала бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк впервые поделился информацией о создании и работе секретных подразделений, в частности пятого управления СБУ и "Отряда 2245".

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"Отряд 2245": что это за подразделение

На днях газета The New York Times написала статью о сотрудничестве Украины с ЦРУ. В этом материале также упомянули украинское подразделение – "Отряд 2245". Кстати, одним из офицеров подразделения 2245 был действующий глава ГУР МО Кирилл Буданов. Издание рассказало, что Буданов был восходящей звездой отряда.

"Отряд 2245" – это подразделение, которое было создано для боевого обеспечения разведывательных операций. Во время захвата оккупационной армией украинских территорий это подразделение действовало на Востоке и в аннексированном Крыму. Оно перехватывало российские дроны и передавало их американцам.

Часто нам удавалось перехватывать российские дроны, получать новейшие образцы шифровальной техники и связи, которыми мы делились с партнерами западных стран. Благодаря этому Украина получала доверие, ведь мы создавали новые возможности для радиотехнической разведки в будущем,

– сказал Кондратюк.

Как возникло пятое управление СБУ

После побега Януковича стало понятно, что Служба безопасности Украины кишит предателями и коллаборантами. К примеру, во время одной из операций контрразведки в 2014 году спецслужбам удалось разоблачить бывшего главы СБУ времен Виктора Януковича, предателя Александра Якименко, который финансировал военные операции на территории Украины.

Он отправил целый корабль оружия из оккупированного Крыма в Запорожскую область. Этот корабль был захвачен с более 300 автоматами и большой суммой наличных, чтобы создавать в Запорожье так называемые "народные республики".

Когда я стал главой департамента контрразведки СБУ, мы поняли, что главный враг – Россия, поэтому надо увеличивать способности спецслужб. Мы создали управление по России, в частности пятое управление активных мероприятий для проведения операций на оккупированных территориях, потому что наших силы средств там было достаточно мало,

– отметил генерал-лейтенант.

Люди, которые тогда вышли из управлений в оккупированных Луганске и Донецке, были деморализованы, ведь значительная часть их семей осталась на оккупированных территориях. Поэтому туда не только были направлены специальные группы, но и созданы управления.

Для того чтобы избежать проникновения российских спецслужб, мы обратились к курсантам старших курсов академии СБУ. Я лично был в академии и спросил, кто прямо сейчас готов закончить обучение и уже сегодня стать на защиту государства,

– добавил Кондратюк.

Тогда всем желающим досрочно присвоили воинское звание младшего лейтенанта. Сегодня они уже подполковники, майоры, полковники. Фактически молодежь, которая родилась после обретения Украиной Независимости, укомплектовала управление, которое теперь стало одним из самых боевых подразделений Службы безопасности Украины.

Секретные базы в Украине

The New York Times рассказало о работе одного из секретных подземных бункеров, который построен вместо разрушенного командного центра через несколько месяцев после вторжения России.

Его обороняет немецкая противовоздушная система, система фильтрации воздуха защищает от химического оружия, а специальная система питания доступна в случае отключения электроэнергии. ЦРУ полностью финансирует эту базу.

К сожалению, в нее уже попадали вражеские ракеты, однако украинцы при поддержке союзников смогли ее восстановить.

Отметим, что сейчас в Украине функционирует сеть шпионских баз, которую поддерживает ЦРУ. Она насчитывает 12 секретных мест, построенных вдоль российской границы.