В етері 24 Каналу колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вперше поділився інформацією про створення та роботу секретних підрозділів, зокрема п’ятого управління СБУ та "Загону 2245".

Дивіться також Стаття про співпрацю України та ЦРУ: ексголова розвідки відповів, чому вона з'явилась саме зараз

"Загін 2245": що це за підрозділ

Днями газета The New York Times написала статтю про співпрацю України з ЦРУ. У цьому матеріалі також згадали український підрозділ – "Загін 2245". До речі, одним з офіцерів підрозділу 2245 був чинний очільник ГУР МО Кирило Буданов. Видання розповіло, що Буданов був висхідною зіркою загону.

"Загін 2245" – це підрозділ, який був створений для бойового забезпечення розвідувальних операцій. Під час захоплення окупаційною армією українських територій цей підрозділ діяв на Сході та в анексованому Криму. Він перехоплював російські дрони й передавав їх американцям.

Часто нам вдавалося перехоплювати російські дрони, отримувати новітні зразки шифрувальної техніки та зв'язку, якими ми ділилися з партнерами західних країн. Завдяки цьому Україна отримувала довіру, адже ми створювали нові можливості для радіотехнічної розвідки в майбутньому,

– мовив Кондратюк.

Як виникло п'яте управління СБУ

Після втечі Януковича стало зрозуміло, що Служба безпеки України кишить зрадниками й колаборантами. До прикладу, під час однієї з операцій контррозвідки у 2014 році спецслужбам вдалося викрити колишнього очільника СБУ часів Віктора Януковича, зрадника Олександра Якименка, який фінансував військові операції на території України.

Він відправив цілий корабель зброї з окупованого Криму до Запорізької області. Цей корабель був захоплений з понад 300 автоматами й великою сумою готівки, щоб створювати на Запоріжжі так звані "народні республіки".

Коли я став головою департаменту контррозвідки СБУ, ми зрозуміли, що головний ворог – Росія, тому треба збільшувати спроможності спецслужб. Ми створили управління по Росії, зокрема п'яте управління активних заходів для проведення операцій на окупованих територіях, тому що наших сили засобів там було досить мало,

– зазначив генерал-лейтенант.

Люди, які тоді вийшли з управлінь в окупованих Луганську й Донецьку, були деморалізовані, адже значна частина їхніх родин залишилась на окупованих територіях. Тому туди не лише були направлені спеціальні групи, але й створені управління.

Для того, щоб уникнути проникнення російських спецслужб, ми звернулися до курсантів старших курсів академії СБУ. Я особисто був в академії та запитав, хто прямо зараз готовий закінчити навчання і вже сьогодні стати на захист держави,

– додав Кондратюк.

Тоді всім охочим достроково присвоїли військове звання молодшого лейтенанта. Сьогодні вони вже підполковники, майори, полковники. Фактично молодь, яка народилася після здобуття Україною Незалежності, укомплектувала управління, яке тепер стало одним з найбойовіших підрозділів Служби безпеки України.

Секретні бази в Україні

The New York Times розповіло про роботу одного з секретних підземних бункерів, який побудований замість зруйнованого командного центру через кілька місяців після вторгнення Росії.

Його обороняє німецька протиповітряна система, система фільтрації повітря захищає від хімічної зброї, а спеціальна система живлення доступна у випадку вимкнення електроенергії. ЦРУ повністю фінансує цю базу.

На жаль, у неї вже влучали ворожі ракети, однак українці за підтримки союзників змогли її відновити.

Зазначимо, що нині в Україні функціонує мережа шпигунських баз, яку підтримує ЦРУ. Вона налічує 12 секретних місць, побудованих вздовж російського кордону.