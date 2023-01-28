Издание отмечает, что магазин получил грамоту перед увольнением и переходом в мэрию главы Вознесеновского района Запорожья Виталия Лысенко. Известно, что магазин секс-игрушек "Клубничка" расположен на бульваре Шевченко в Запорожье.
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Какую "всестороннюю помощь" оказывал магазин
На фото видно, что грамота датирована 2023 годом. При этом не сообщается, какая именно оказывалась "всесторонняя" помощь, но в соцсети уже строятся разные предположения по этому поводу.
Секс-шоп "Клубничка" получил грамоту от власти / Фото Забор
За плодотворное сотрудничество, активную работу по поддержке жителей Вознесеновского района, всестороннюю помощь в условиях военного положения и по случаю Дня образования Вознесеновского района,
– уточняется в грамоте.
Стоит отметить, что местные жители сообщали в соцсетях о том, что в некоторых магазинах интимных товаров Запорожья работают Пункты несокрушимости.
Какая ситуация в Запорожской области
- В течение 20 – 21 января русская армия пыталась вести наступательные действия в районе Малых Щербаков. В результате боевого столкновения подразделения Сил обороны ликвидировали 16 оккупантов.
- 25 января мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Кирилловке заметили военных с белорусскими шевронами.
- Как объяснил военный эксперт Олег Жданов, еще несколько недель назад украинская разведка сообщала, что оккупанты активно вербуют белорусов в частные военные компании. Работа продолжается как среди гражданских, так и действующих военных.
- 27 января оккупанты в очередной раз нанесли удар по Запорожью. На объекте инфраструктуры вспыхнул пожар.
- По данным Института изучения войны (ISW), россияне пытаются восстановить наступательные операции в центральной части Запорожской области.