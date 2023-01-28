Издание отмечает, что магазин получил грамоту перед увольнением и переходом в мэрию главы Вознесеновского района Запорожья Виталия Лысенко. Известно, что магазин секс-игрушек "Клубничка" расположен на бульваре Шевченко в Запорожье.

Читайте также Россияне не накопили сил для наступления на Запорожском направлении: что задумал враг

Какую "всестороннюю помощь" оказывал магазин

На фото видно, что грамота датирована 2023 годом. При этом не сообщается, какая именно оказывалась "всесторонняя" помощь, но в соцсети уже строятся разные предположения по этому поводу.

Секс-шоп "Клубничка" получил грамоту от власти / Фото Забор

За плодотворное сотрудничество, активную работу по поддержке жителей Вознесеновского района, всестороннюю помощь в условиях военного положения и по случаю Дня образования Вознесеновского района,

– уточняется в грамоте.

Стоит отметить, что местные жители сообщали в соцсетях о том, что в некоторых магазинах интимных товаров Запорожья работают Пункты несокрушимости.

Обратите внимание! "Клубничка" – крупнейшая сеть секс-шопов в Украине. 50 магазинов сети работают в 15 областях и 18 городах Украины.

Какая ситуация в Запорожской области