Видання зазначає, що магазин отримав грамоту перед звільненням і переходом до мерії голови Вознесенівського району Запоріжжя Віталія Лисенка. Відомо, що магазин секс-іграшок "Полуничка" розташований на бульварі Шевченка у Запоріжжі.

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Яку "всебічну допомогу" надавав магазин

На фото видно, що грамота датована 2023 роком. При цьому не повідомляється, яка саме надавалася "всебічна" допомога, але у соцмережі вже будуються різні припущення щодо цього.

Секс-шоп "Полуничка" отримав грамоту від влади / Фото ЗаБор

За плідну співпрацю, активну роботу щодо підтримки мешканців Вознесенівського району, всебічну допомогу в умовах воєнного стану та з нагоди відзначення Дня утворення Вознесенівського району,

– уточняється в грамоті.

Варто зазначити, що місцеві жителі повідомляли у соцмережах про те, що у деяких магазинах інтимних товарів Запоріжжя працюють Пункти незламності.

Зверніть увагу! "Полуничка" – найбільша мережа секс-шопів в Україні. 50 магазинів мережі працюють в 15 областях і 18 містах України.

Яка ситуація в Запорізькій області