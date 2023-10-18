Будет 4 эвакуационный рейс из Израиля: есть ли прогресс по выезду украинцев из Сектора Газа

В результате обострения военных действий между Израилем и ХАМАС жизнь немалого количества украинцев оказалась в опасности. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о ситуации с эвакуацией наших земляков с территории Израиля и Сектора Газа.

По словам омбудсмена, по состоянию на 18 октября состоялось уже 3 эвакуационных рейса из Израиля и запланирован еще один. А вот с вывозом людей из Сектора Газа все не так хорошо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Эвакуация украинцев из Израиля и Сектора Газа

Собственно, украинцы, которые этого еще не сделали, но хотят, будут иметь возможность выехать из Израиля 19 октября. Однако есть нюанс с компенсацией нашим государством средств за билеты на самолет.

По цене государства эвакуируются исключительно те граждане Украины, которые не имеют финансовой способности оплатить билеты. Это определяется на месте реальным материальным положением таких граждан,

– констатировал Лубинец.

Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил, что волна желающих эвакуироваться из Израиля действительно спала. Это значит, что люди немного успокоились.

В то же время ничего не изменилось по отношению к Сектору Газа – технической возможности эвакуировать оттуда людей, в частности наших земляков, просто нет.

Единственный пункт пересечения, через который мы можем эвакуировать наших граждан – это пункт "Рафах" между Сектором Газа и Египтом. Он закрыт. Мы ведем работу, чтобы три стороны: Египет, Израиль и Сектор Газа пришли к согласию об открытии этого пункта пересечения для эвакуации граждан иностранных государств,

– сказал омбудсмен.

Также он подчеркнул, что поступают новые сообщения о все большем количестве украинцев, которые находятся в Секторе Газа и нуждаются оттуда уехать в более безопасное место.

Количество граждан Украины, официально обратившихся за помощью к нам, увеличилось. Оно постоянно растет. На самом деле, мы не знаем реальной цифры наших граждан. Их уже около 300. Но я знаю, что эта цифра будет расти.

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Вспомним напоследок, что ранее стороны согласовывали эвакуацию граждан иностранных государств из Сектора Газа, но за 2 часа до начала вывоза людей Израиль отозвал разрешение.

Это решение мотивировали тем, что страна якобы не может обеспечить безопасность для населения во время эвакуации через пункт "Рафах". В ответ украинские дипломаты подали ноту протеста.