Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Палестинская террористическая группировка ХАМАС совершает массированные атаки против Израиля. В результате погибают сотни и страдают тысячи людей. К сожалению, количество жертв в ближайшие дни будет расти. В настоящее время боевые действия с территории, которую контролирует Израиль, перемещаются в Палестинскую автономию, а ее эпицентром становится Сектор Газа.

24 Канал объясняет читателям историю Сектора Газа и предсказывает на этой территории мрачное будущее, уже в ближайшее время.

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Что такое Сектор Газа

Газа – древний город в исторической Палестине на берегу Средиземного моря. История города уходит в глубокую древность и насчитывает более 5 тысяч лет.

В настоящее время – это столица частично признанной Палестинской автономии и эпицентр боевых действий между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и местными партизанами, исповедующими террористические методы борьбы, – ХАМАС и их союзниками ("Исламский джихад" и т.д.).

Сектор – это искусственное образование, выделенное, как зона проживания местного населения Палестины – палестинцев и палестинских беженцев, вынужденных бежать с территорий, которые стали землями государства Израиль.

это искусственное образование, выделенное, как зона проживания местного населения Палестины – палестинцев и палестинских беженцев, вынужденных бежать с территорий, которые стали землями государства Израиль. Территория четко очерчена и выделена в сектор. Собственно, поэтому и такое название – "Сектор города Газа" или просто "Сектор Газа".

Сектор Газа на карте ABC

Как образовался Сектор Газа

Палестина долгое время была под властью Османской империи, после ее поражения в Первой мировой войне и распада мандат на эту территорию получила Великобритания.

Новая колония для британцев очень быстро стала чемоданом без ручки – там активизировалось освободительное движение еврейского населения, так называемых сионистов. Они начали массово заселяться в Палестине с конца 19 века, мечтая о восстановлении собственного государства, которое существовало здесь в начале нашей эры, но впоследствии было уничтожено. Создание Израиля стало национальной идеей для евреев, рассеянных по всему миру.

Еврейские поселенцы в Палестине начали создавать собственные парамилитарные группы – как для самозащиты, так и для диверсий. Они прибегали не только к протестам, но и к террористическим актам. Их жертвами становились местные мусульмане, а также представители оккупационных властей.

Палестинские арабы тоже без дела не сидели – у них были собственные вооруженные формирования, также прибегали к силовым акциям и даже еврейским погромам. В годы Второй мировой палестинские евреи и арабы воевали по разные стороны, первые поддержали англичан, вторые – нацистов.

После завершения Второй мировой войны Великобритания охотно дала своей фактической колонии свободу в 1947 году, когда закончился британский мандат на Палестину. Тогда же новосозданная ООН провозгласила о создании в Палестине двух государств – евреев и арабов. Соответственно город Газа и окрестности, как центр палестинских арабов, должны были стать основой нового государства мусульман..

Впрочем, у арабских соседей Палестины были другие планы – они мечтали уничтожить еврейское государство и создать единое панарабское, поэтому начали совместную войну против только что созданного Израиля и оккупировали Сектор Газа. Так он оказался под контролем Египта. В 1967 году во время так называемой 6-дневной войны Израиль нанес поражение арабской коалиции и сам оккупировал Сектор Газа.



Израильские танки наступают на Голанские высоты, июнь 1967 года / фото Government Press Office (Israel)

Арабская коалиция, при поддержке СССР в 1973 году, в так называемой Войне Судного дня попыталась восстановить статус кво, но не сумела воспользоваться полученным эффектом неожиданности и потерпела итоговое поражение. После этого палестинцы сделали ставку на террор, как средство борьбы за независимость, чем отвернули от себя благосклонность цивилизованного мира, который до этого симпатизировал арабам.

Несмотря на победу в открытом военном противостоянии, для Израиля оккупация Сектора Газа также не несла ничего хорошего. Конфликт между евреями и арабами не был разрешен и ситуация все больше напоминала бомбу замедленного действия, которая время от времени взрывалась. Так, в 1987-м, когда произошла Первая Интифада (восстание палестинцев против Израиля), с обеих сторон жертвами противостояния стали более 2 000 человек, еще больше людей стали беженцами.



Баррикады во время Интифады / фото Abarrategi / CC BY-SA 4.0

Палестинская автономия

В 1990-х благодаря мирным инициативам Осло и Кэмп-Дэвидских соглашений была предпринята решительная попытка наконец решить проблему. Тогда Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП) договорились о создании Палестинской автономии в обмен на прекращение террора. За это лидер ООП Ясир Арафат, президент Израиля Шимон Перес и премьер страны Ицхак Рабин получили Нобелевскую премию мира в 1994 году.



Достижения договоренности / фото Марк Рейнштейн / Shutterstock

К сожалению, мирному процессу помешали фанатики с обеих сторон. В 1995 году еврейский фанатик убил Ицхака Рабина. Это существенно затормозило процесс создания Палестинской автономии, но не уничтожило ее.

Спустя 10 лет, в 2005 году Израиль вывел свои войска из Сектора Газа и силой эвакуировал еврейских жителей.

Фактически это было односторонним решением о разграничении. Однако оно не означало независимость Палестины и Сектора Газа, ведь Израиль сохранил контроль над всеми коммуникациями и инфраструктурой, в частности, подачей воды, энергетикой и связью, воздушным пространством и тому подобное.

Разница между ПА, которую планировали создать Рабин и Арафат в 1994 году, и тем, что произошло в итоге, оказалась разительной. Боевые действия и теракты никуда не делись, Вторая Интифада оказалась еще более кровавой и принесла новые страдания.

Какая площадь Сектора Газа

Общая площадь Сектора составляет 360 квадратных километров, длина – 40 километров, ширина – на разных участках от 6 до 12 километров.

Фактически, Сектор Газа – это узкая полоска земли на морском побережье, от которой Израиль отгородился стенами из бетона и колючей проволоки, фортами-КПП по периметру, а также поселениями-опорниками.

На юго-западе Сектор Газа граничит с Египтом, все остальные сухопутные участки – это граница с Израилем. Формально, Сектор Газа – это территория государства Израиль, часть так называемой Палестинской автономии (ПА), вторая часть – Западный берег реки Иордан или просто "Западный Берег".

Население Сектора Газа

Большинство источников говорят об около 2,3 миллиона человек, однако это очень условные числа. Там могут жить и 2,7 миллиона, а также 3 000 000. Плотность населения одна из самых больших в мире – более 5 200 человек на квадратный километр.

В основном население Сектора Газа – это беженцы-мусульмане. Все они разместились на небольшом клочке земли, где нет ни работы, нормальной медицины, образования, вместо этого царит антисанитария, криминал и религиозный фундаментализм со всеми ужасными последствиями.

Фактически это гетто, где проживает обнищавшее население, значительная часть которого обвиняет во всех своих бедах Израиль и мечтает сбежать в Европу или США, или же стать мучеником-шахидом.



Палестинцы после авиадура в Рафахе на юге Сектора Газа / фото Саида Хатиба / AFP

Фактор Ирана

В 20 веке у палестинских мусульман фактически был один признанный политический представитель – Организация освобождения Палестины (ООП), которая объединила под своей властью разные политические палестинские движения. Она представляла как тех, кто жил собственно в Палестине, так и разбросанных по миру беженцев и мигрантов.

Признанным лидером ООП был Ясир Арафат. У него был значительный авторитет и большая поддержка от СССР. Собственно, Советский Союз и был главным спонсором палестинского движения. При этом Израиль поддерживали США, а само противостояние на Ближнем Востоке экспертами по геополитике рассматривалось как один из фронтов холодной войны.

Ситуация изменилась в 90-е. Во-первых, СССР упал и поток денег и оружия закончился, закрылась лавка подготовки оперативников-террористов (их, например, готовили в Крыму). Вместо этого на горизонте снова появились арабские страны, на этот раз – не как сателлиты СССР, а как уважаемые добытчики нефти. Впрочем, с ними смогли найти общий язык США, а большинство арабских государств региона со временем ушли в тень, ограничившись финансовой помощью, которой становилось с каждым годом меньше.

Сейчас активно дает деньги Палестине разве что Катар, при этом он действует не ради братьев-мусульман, а из-за собственной геополитической игры в регионе. Интересно, что особенно никто из соседей больше не хочет заботиться о беженцах из Палестины и мечтает, чтобы все они ехали куда угодно (даже в Европу, США или Канаду), лишь бы не к ним.

В этой ситуации на первые роли вышел Иран. В 80-е он был занят войной с Ираком, которая забирала все ресурсы, но в 90-е руки у Тегерана уже были развязаны и тамошние фундаменталисты уже могли больше внимания уделять Палестине. Согласно иранской доктрине, Израиль является экзистенциальным врагом, который должен быть уничтожен.

Ради этого Иран прибег к финансированию и вооружению парамилитарных формирований в Палестине и Ливане. Тегеран щедро засыпал деньгами ХАМАС, Хезболлу, "Исламский джихад" и других. После начала гражданской войны в Сирии Иран активно влез и туда, сформировав там сеть своих прокси. То же самое Иран делал на Аравийском полуострове, где его боевиками стали йеменскими хуситами.

Таким образом, Иран сформировал кольцо нестабильности в регионе и фактически окружил Израиль террористами, которые особо не ценят свою жизнь (потому что она ничего не стоит в гетто). Вместо этого боевики готовы убивать евреев во имя каких-то "высших целей", не делая исключений для стариков, молодых, детей, женщин, инвалидов.

Кто сейчас "власть" в Секторе Газа

Формальной властью в Секторе Газа является Палестинская автономия под официальным названием "Палестинская национальная администрация". Ее возглавляет многолетний соратник Арафата – Махмуд Аббас (он же Абу Мазен). Он возглавляет движение ФАТХ, которое является частью ООП. Это условно умеренное политическое крыло.

Автономия имеет свои парамилитарные структуры, бюрократическую сеть и т.д. Государство Израиль сотрудничает с ПА и частично финансирует его. Также это делают и другие страны доноры и частные лица.

Впрочем, параллельно со структурами, которые подчиняются Махмуду Аббасу, в Секторе Газа действуют другие парамилитарные образования. Их моральные предписания и тактика позволяют называть их террористами.

Самые известные – ХАМАС. Именно боевики этой структуры ответственны за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. Именно они засветились на многочисленных видео страшных убийств и казней израильтян, которые шокировали мир и напомнили о военных преступлениях россиян в Украине.

ХАМАС был движущей силой Второй Интифады, а также многочисленных восстаний и терактов в Палестине и Израиле. ХАМАС не признает права Израиля на существование, считает всех евреев врагами и желает их уничтожения.

ХАМАС имеет тесные связи с Ираном, получает от него деньги, оружие, боевиков ХАМАС готовят иранские инструкторы на территориях, которые контролирует Иран – сам или через собственных прокси.

Также ХАМАС имеет значительную поддержку от России. Лидер ХАМАС Исмаил Хания неоднократно посещал Россию и встречался с лидерами этой страны-террориста. Фото Хании с Лавровым, пожалуй, видели все. Последний большой визит лидеров ХАМАС в Россию состоялся весной 2023 года, уже после полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда глава политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в Москве встречался с заместителем Лаврова Михаилом Богдановым, а официально объявленной темой встречи было осуждение мирных инициатив США по установлению мира на Ближнем Востоке и признания Израиля.



Сергей Лавров и Абу Марзук в Москве / фото росСМИ

Неожиданно, но Украина до сих пор официально не признала ХАМАС террористической организацией. Возможно, это изменится уже в ближайшее время.

Еще одна группировка, активно действующая в Секторе Газа – террористическая группа "Исламский джихад". Она также живет на иранские деньги и является союзником ХАМАС. Датой основания группы считается 1970 год, однако большую часть своего существования она считалась маргинальной и не имела особого влияния.

Только иранская поддержка позволила "Джихаду" сформировать достаточно большие вооруженные группы, способные запускать ракеты по Израилю.

Другие союзники ХАМАС

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) – в отличие от религиозных фундаменталистов, это левые марксисты, некоторые считают себя последователями Ленина, некоторые – Мао. При этом этот факт не мешает им работать вместе с идеологическими врагами, ведь марксисты обычно за секуляризацию. Впрочем, удивляться нечему, вспомним, что иранские левые группы в конце 1970-х активно поддерживали Исламскую революцию.

Это также террористическая организация, признанная таковой США, ЕС, Японией и другими странами.

Также союзниками ХАМАС в Секторе Газа являются Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) и другие.

За пределами Сектора Газа ХАМАС поддерживают вооруженная группа "Логово львов", представляющая западный берег реки Иордан. Вооруженно поддерживают ХАМАС террористы из ливанской группировки Хезболла. Это также прокси Ирана.

Сам Иран официально заявляет, что не имеет отношения к атаке на Израиль. Следует помнить, что так же Иран говорил и о своих "Шахедах", которые как-то сами по себе попали в руки россиян. Интересно, что некоторые лидеры террористов сами признали руководящую роль и помощь Ирана, также пишут об этом ведущие мировые СМИ.

Что будет с Сектором Газа дальше

После шока первых часов 7 октября ЦАХАЛ перешел в наступление и начал методически уничтожать террористов ХАМАС и их союзников. Далее по плану были авиационные удары по Сектору Газа. В то время как вы читаете эту статью, оно продолжается. За первые дни операции руководство ЦАХАЛ отчиталось о поражении 500 целей в городе Газа и окрестностях, а также пообещало, что количество увеличится в разы, до тысяч.

Уже сейчас в Газе разрушены многоэтажки, админздания, мечети и другие сооружения. Основанием являются данные разведки и подозрения в сотрудничестве с ХАМАС. Сами террористы любят прятать склады оружия в религиозных учреждениях, поэтому разрушение мечетей не должно удивлять. Другое дело – как это будут воспринимать в мусульманском мире. Впрочем, Израиль пока это не волнует.

7 октября израильский премьер Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа покинуть свои дома, сразу после этого обстрелы начались с новой силой.

Удастся ли избежать жертв среди гражданских? Однозначно нет. 9 октября Организация Объединенных Наций сообщила, что с начала конфликта между палестинскими боевиками и Израилем более 123 тысяч человек стали переселенцами в полосе Газы. Это означает, что минимум несколько сотен тысяч (на самом деле – около 2 миллионов) остаются под обстрелами.

Израиль уже заявил, что не будет вести переговоры с ХАМАС и уничтожит эту организацию. Интересно, что с такими же обещаниями уничтожить ХАМАС Нетаньяху во второй раз пришел к власти в 2009 году. В ближайшее время мир ожидает начала масштабной наземной операции, что гарантированно приведет к многочисленным жертвам с обеих сторон. Похоже, считаться с ними не планируют ни в ЦАХАЛ, ни в ХАМАС.

Решит ли наземное вторжение проблему?

Нет. Физическое уничтожение ХАМАС и его союзников не решает проблемы нескольких миллионов беженцев, которые живут в невыносимых условиях, не имеют никаких перспектив, не могут сами себя прокормить и искренне ненавидят Израиль, который не без основания считают оккупантом.

А еще у местных жителей сейчас фактически нет других ролевых моделей, кроме того, чтобы становиться террористами. Виноват в этом и сам Израиль, когда-то отказался от реализации плана Рабина и решил превратить Сектор Газа в аналог африканского бантустана с элементами апартеида.

Военная операция принесет еще большее разрушение Сектору Газа (как думаете, кому после войны это все придется восстанавливать?), углубит катастрофу и окончательно уничтожит хотя бы минимальную иллюзию контроля. Вряд ли после уже анонсированной бойни умеренный ФАТХ захочет снова стать "властью" – ею придется быть Израилю, который этого не хочет и не желает. Но должен – это уже не библейские времена, когда можно было уничтожить Амана и "все его племя". При этом не заходить в Сектор Газа израильские военные также не могут.

Простых решений здесь не будет, отгородиться и бросить на голодную смерть миллионы палестинцев не получится, договариваться – уже не с кем. Проблема Ирана, за спиной которого стоят Россия и Китай, остается. Так же остается Хезболла, которая обещает вмешаться по полной, а это значит, что ЦАХАЛ придется вторгнуться и в Ливан. И далеко не факт, что тогда симпатии мира будут на стороне Израиля.