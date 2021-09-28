Сел в маршрутку и уехал: в Херсоне сотни людей разыскивали 6-летнего Давида

В Херсоне 27 сентября пропал 6-летний Давид Кузнецов. Информация о поисках всколыхнула сеть. Как оказалось впоследствии, мальчик просто решил поехать один на маршрутке, потому что любил фастфуд.

Привлекли к поискам и правоохранителей. К ним обратилась мама мальчика.

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Мальчика недосмотрели

Мама ушла по делам, а Давида оставила дома. Когда вернулась, ребенка уже не было. К поискам присоединились и обычные неравнодушные жители. Они узнали об исчезновении из соцсетей.

К счастью, после многочасовых поисков мальчик нашелся.

Где находился Давид

Патрульным сообщили, что ребенок сидел возле детской комнаты в торговом центре. Правоохранители сразу приехали и увидели, что это действительно был 6-летний Давид.

Сам мальчик потом рассказал, что он приехал в торгово-развлекательный центр "Фабрику" на маршрутке. Все из-за того, что Давид любит фастфуд. Ребенка уже передали родителям, с ними будут работать сотрудники ювенальной полиции.

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