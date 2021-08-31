Селевые потоки и повышение уровня рек: спасатели предупредили об опасности на Западе
Источник:ГСЧС Украины
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках и селевых потоках. Опасность возможна на Волыни, Закарпатье, Львовщине и Ивано-Франковщине.
Спасатели говорят, что уровень воды поднимется с 31 августа по 3 сентября. В ГСЧС прогнозируют желтый и оранжевый уровни опасности.
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Спасатели сообщили о риске подтопления и селевых потоках
Опасность возможна на реке Припять в створе поста Речица, что на Волыни 31 августа – 3 сентября.
Если вода там поднимется на 1 – 5 сантиметров в сутки, то возможен выход воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности – желтый).
Во второй половине суток 31 августа и 1 сентября на реках Закарпатья ожидают повышения уровня воды на 0,3 сантиметра – 1 метр над уровнями по состоянию на 8 часов 31 августа. Однако это будет в пределах русел, без негативных последствий. И в местах прохождения сильных дождей ожидают:
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением понижений;
- мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках;
- в горных районах – угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности – оранжевый).
Кроме того, 1 – 2 сентября на реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 0,8 метра над уровнями по состоянию на 8 часов 31 августа, но без угрозы негативных последствий.
В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока,
– предупредили в ГСЧС.
Коротко о непогоде в Украине
- По состоянию на утро 31 августа без света остались 229 населенных пунктов в Украине. Спасатели рассказали, что причиной обесточивания стала непогода.
- Перед тем, 30 августа в Луганской области снова вспыхнул лес. В ГСЧС объяснили, что загорелась хвойная подстилка в лесу возле села Пурдовка Северодонецкого района.
- 30 августа, в Подольском районе Киева молния попала в дерево возле кафе. В результате там возник пожар, который потушили спасатели.