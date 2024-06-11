Россияне занимаются ерундой: как оккупанты готовятся к "украинскому морскому десанту"

Российские оккупанты опасаются высадки "украинского морского десанта" в Крыму. Также Силы обороны сейчас последовательно выбивают системы ПВО россиян на полуострове.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что уже второй год подряд россияне занимаются одной ерундой. Они роют окопы на береговой полосе в нескольких районах. Затем наступает период штормов – и эти оборонительные сооружения успешно смывает вода.

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Что известно об ударах по Крыму

Как отметил Селезнев, Силы обороны системно и планово уничтожают военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. Чрезвычайно важными были удары по радиотехническим подразделениям, которые расположены в разных частях полуострова.

К примеру, на горе Ай-Петри удалось уничтожить часть оборудования, которое позволяло видеть всю акваторию Черного моря до побережья Турции. Командир батальона убит. Еще пострадали административные здания, где живет личный состав. Ключевое – враг теряет ресурсы для наблюдения,

– сказал Селезнев.

Параллельно Силы обороны планово выбивают вражеские зенитные ракетные комплексы. Уже было много информации о поражении вражеских ЗРК С-300 и С-400. Враг продолжает терять эти важные системы.

Журналисты уже сообщали, что в Крыму расположено 232 военных объектов. Не стоит забывать и о Керченском мосте. Хотя надо помнить, что враг также использовал для перевозок большие десантные корабли, паромные переправы и военно-транспортную авиацию. Хотя объемы там несоизмеримы,

– подчеркнул Селезнев.

Взрывы в Крыму: кратко