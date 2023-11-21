В Селидово под завалами еще могут быть два человека: кадры разрушенного здания

Пока известно о двух погибших и восьми раненых в результате российского удара по городу Селидово на Донетчине. Еще два человека могут быть под завалами.

Об этом сообщили в Государственной чрезвычайной службе. Спасательные работы на месте попадания продолжаются. Как выглядит больница, в которую попал ночью враг, – показали в департаменте коммуникации МВД.

Смотрите также Есть жертвы: последствия российского удара по больнице в Селидово

Под завалами все еще могут быть пострадавшие

"Еще два человека могут быть под завалами в Селидовому на Донетчине", – пишет "Радио Свобода" со ссылкой на работников ГСЧС.

Заметим, что ранее спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину. Его спасатели обнаружили среди обломков. На момент удара он находился в здании больницы.

Как выглядит больница сейчас

Часть здания полностью рухнула с четвертого по первый этаж. Директор больницы Игорь Кияшко сообщил, что во время обстрела там были люди, они ранены, их доставили в другое место.

Также поврежден корпус, расположенный в нескольких десятках метров.

"Селидово сейчас. Фото разрушенной больницы. Полицейские-парамедики эвакуировали пациентов и медперсонал, а также оказывали помощь пострадавшим", - отметили в МВД.



Россияне разрушили здание больницы в Селидово / Фото МВД



Спасатели продолжают разбирать завалы здания / Фото МВД



Под завалами все еще могут находиться два человека / Фото МВД

По состоянию на 13:00 количество погибших в результате удара не изменилось / Фото МВД

Главное об ударе