В Селидово под завалами еще могут быть два человека: кадры разрушенного здания
Пока известно о двух погибших и восьми раненых в результате российского удара по городу Селидово на Донетчине. Еще два человека могут быть под завалами.
Об этом сообщили в Государственной чрезвычайной службе. Спасательные работы на месте попадания продолжаются. Как выглядит больница, в которую попал ночью враг, – показали в департаменте коммуникации МВД.
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Под завалами все еще могут быть пострадавшие
"Еще два человека могут быть под завалами в Селидовому на Донетчине", – пишет "Радио Свобода" со ссылкой на работников ГСЧС.
Заметим, что ранее спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину. Его спасатели обнаружили среди обломков. На момент удара он находился в здании больницы.
Как выглядит больница сейчас
Часть здания полностью рухнула с четвертого по первый этаж. Директор больницы Игорь Кияшко сообщил, что во время обстрела там были люди, они ранены, их доставили в другое место.
Также поврежден корпус, расположенный в нескольких десятках метров.
"Селидово сейчас. Фото разрушенной больницы. Полицейские-парамедики эвакуировали пациентов и медперсонал, а также оказывали помощь пострадавшим", - отметили в МВД.
Россияне разрушили здание больницы в Селидово / Фото МВД
Спасатели продолжают разбирать завалы здания / Фото МВД
Под завалами все еще могут находиться два человека / Фото МВД
Главное об ударе
- В результате ракетного удара по Селидову в ночь на 21 ноября известно о восьми пострадавших и одном погибшем.
- Удар пришелся по больнице и шахте в пригороде.
- Минэнерго сообщало, что повреждены 19 единиц транспорта, среди которых – автобусы и автомобили.