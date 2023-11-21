Про це повідомили у Державній надзвичайній службі. Рятувальні роботи на місці влучання тривають. Як виглядає лікарня, у яку влучив уночі ворог, – показали у департаменті комунікації МВС.

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Під завалами усе ще можуть бути потерпілі

"Ще двоє людей можуть бути під завалами в Селидовомуна Донеччині", – пише "Радіо Свобода" з посиланням на працівників ДСНС.

Зауважимо, що раніше рятувальники дістали з-під завалів постраждалого чоловіка. Його рятувальники виявили серед уламків. На час удару він перебував у будівлі лікарні.

Як виглядає лікарня зараз

Частина будівлі повністю обвалилася з четвертого по перший поверх. Директор лікарні Ігор Кіяшко повідомив, що під час обстрілу там були люди, вони поранені, їх доправили в інше місце.

Також пошкоджений корпус, розташований за кількадесят метрів.

"Селидове зараз. Фото зруйнованої лікарні. Поліцейські-парамедики евакуйовували пацієнтів і медперсонал, а також надавали допомогу постраждалим", – зазначили в МВС.



Росіяни зруйнували будівлю лікарні у Селидовому / Фото МВС



Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі / Фото МВС



Під завалами усе ще можуть перебувати двоє людей / Фото МВС

Станом на 13:00 кількість загиблих унаслідок удару не змінилась / Фото МВС

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