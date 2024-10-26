Оккупанты продвинулись в Селидово и еще вблизи нескольких населенных пунктов, – DeepState

Россия не выводит свое войско из Украины и продолжает наступать. Стало известно, что враг продвинулся в Селидово.

Кроме этого российская армия продвинулась еще вблизи ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState в субботу, 26 октября.

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Где продвинулся враг

Около 1 ночи 26 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки,

– говорится в сообщении.

Добавим, что аналитики DeepState также отметили, что чрезвычайно тяжелый день был на линии Шахтерское-Богоявленка.

"По меньшей мере два наката в районе Шахтерска. После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась у Золотой Нивы. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна. В Богоявленке враг на 2 ВВТ заскочил на ферму, которая западнее села, сбросил пехоту. Продолжаются бои, ситуация уточняется", – написали аналитики.

Направления продвижения армии страны-агрессора указаны на карте DeepState.

Россияне продвинулись в Селидово: смотрите на карте

Враг продвинулся в Катериновке: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в Вишневом: смотрите на карте

Российские воины продвинулись возле Шахтерска: смотрите на карте

Солдаты армии страны-агрессора продвинулись возле Новодмитровки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Богоявленки: смотрите на карте