Оккупанты продвинулись в Селидово и еще вблизи нескольких населенных пунктов, – DeepState
Источник:DeepState
Россия не выводит свое войско из Украины и продолжает наступать. Стало известно, что враг продвинулся в Селидово.
Кроме этого российская армия продвинулась еще вблизи ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState в субботу, 26 октября.
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Где продвинулся враг
Около 1 ночи 26 октября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки,
– говорится в сообщении.
Добавим, что аналитики DeepState также отметили, что чрезвычайно тяжелый день был на линии Шахтерское-Богоявленка.
"По меньшей мере два наката в районе Шахтерска. После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась у Золотой Нивы. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна. В Богоявленке враг на 2 ВВТ заскочил на ферму, которая западнее села, сбросил пехоту. Продолжаются бои, ситуация уточняется", – написали аналитики.
Направления продвижения армии страны-агрессора указаны на карте DeepState.
Россияне продвинулись в Селидово: смотрите на карте
Враг продвинулся в Катериновке: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись в Вишневом: смотрите на карте
Российские воины продвинулись возле Шахтерска: смотрите на карте
Солдаты армии страны-агрессора продвинулись возле Новодмитровки: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Богоявленки: смотрите на карте