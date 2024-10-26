Окрім цього російська армія просунулася ще поблизу низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState у суботу, 26 жовтня.

Дивіться також Безупинні атаки ворога, на одному з напрямків – понад 50 штурмів: карта фронту 25 жовтня

Де просунувся ворог

Близько 1 ночі 26 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки,

– ідеться в повідомленні.

Додамо, що аналітики DeepState також зазначили, що надзвичайно важкий день був на лінії Шахтарське-Богоявленка.

"Щонайменше два накати в районі Шахтарська. Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села та намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома. В Богоявленці ворог на 2 ОВТ заскочив на ферму, яка західніше села, скинув піхоту. Тривають бої, ситуація уточнюється", – написали аналітики.

Напрями просування армії країни-агресорки вказані на мапі DeepState.

Росіяни просунулися у Селидовому: дивіться на карті

Ворог просунувся у Катеринівці: дивіться на карті

Окупанти просунулися у Вишневому: дивіться на карті

Російські вояки просунулися біля Шахтарська: дивіться на карті

Солдати армії країни-агресорки просунулися біля Новодмитрівки: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Богоявленки: дивіться на карті