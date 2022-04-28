Село на Днепропетровщине обстреляли из "Градов": погиб пожилой мужчина

Российские оккупанты 28 апреля продолжают свои циничные обстрелы территории Украины. В 20:23 обстреляли деревню в Днепропетровской области.

Речь идет о Великой Костромке. Населенный пункт россияне атаковали из "Градов".

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Повреждены несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина,

– сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, из-за обстрела село частично осталось без света и газа.

Россия обстреливает Украину

Российские захватчики продолжают свои подлые обстрелы нашей страны, нанося разрушения инфраструктуре. Вечером 28 апреля была обстреляна столица. Также в течение дня дважды вели обстрелы Черниговщины.

Кроме того, хотели нанести удар и по Одессе. Но украинские бойцы успешно сбили 3 российские ракеты в небе над Одесской областью.

А утром 28 апреля российские ракеты попали в здание заброшенного завода в Днепропетровской области.

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