Кондратьевка освобождена от россиян: показываем на карте, где расположено село

Боевые действия на границе Сумской области с Россией продолжаются. Россияне пытаются прорывать оборону, но украинские военные шаг за шагом выбивают врага с нашей земли.

Так защитники освободили от оккупантов населенный пункт Кондратовка. Где расположено это село в Сумской области – рассказывает 24 Канал.

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Где расположена Кондратовка на карте?

В воскресенье, 27 июля, в Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили, что бойцы 225 ОШП освободили уже второе село на Сумщине, используя уникальные тактики. Защитникам удалось уничтожить российские войска у Кондратовки и обезвредив три батальона и вражеского комбата. Сейчас военные проводят в населенном пункте стабилизационные действия.

Маленькое село расположено в Хотинской поселковой общине Сумского района. Как сообщают в Генштабе, села неподалеку еще находятся под оккупацией и подвергаются обстрелам с вражеской авиации и артиллерии.

Аналитики Deep State обновили карту боевых действий с учетом освобождения Кондратовки и показали, где расположено деоккупированное село.

Освобожденное село Кондратовка: где расположено на карте

Теперь вместе с освобожденным ранее селом Андреевка площадь деоккупированной территории Сумщины составляет 10,63 километра.

К слову, от Кондратиаки до областного центра оставалось 25,77 километров. Но ВСУ оттеснили врага дальше от Сум.

Село удерживали бойцы 40 и 155 отдельных бригад морской пехоты России, а также батальон 30 мотострелкового полка. Там враги понесли значительные потери и отступили. Часть российской пехоты еще долгое время оставалась в окружении в Кондратовке, поэтому защитникам понадобилось время для ее зачистки.

Напомним, Кондратовка и Алексеевка полностью перешли в "красную зону" в июне.