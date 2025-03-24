ВСУ освободили Надию на Луганщине: полковник запаса спрогнозировал действия россиян на фронте

Украинские военные Третьей штурмовой бригады освободили село Надия Луганской области. Это не позволяет российским оккупантам развить наступательные операции в сторону Боровой.

Захватчики и дальше будут пытаться вытеснить украинскую армию из Луганской области. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Враг будет максимально давить

Роман Свитан отметил, что населенный пункт Надия расположен на Сватовском направлении. ВСУ удерживают под контролем части Луганской области от Надии до Белогоровки. Россияне бросают максимальное количество сил и средств на этот участок, чтобы доложить Кремлю, что взяли хотя бы одну область. Однако врагу это не удается.

У нас там хорошие позиции. В районе Надии тоже. Там опасное направление. Мы удерживаем этот рубеж и не дали россиянам возможности нас вытеснить. Если его держать, это не дает возможности россиянам развить наступательные операции севернее Надежды, в сторону Боровой,

– объяснил он.

Удержание села Надия не позволяет россиянам развить наступление. Они понимают, что южный фланг у них под ударом, и дальше продвижения не будет. Третья штурмовая бригада осуществила блестящую операцию по освобождению населенного пункта Надия. Они удержали рубеж, улучшили свое положение, а враг понес большие потери.

"Не думаю, что там будут дальнейшие продвижения с нашей стороны. Главное – удержать. Россияне там будут давить. Неподалеку города Валуйки – основной хаб. Рядом российская граница. У них стоит задача вытеснить наши войска из Луганской области. Поэтому давление здесь будет постоянным и максимальным", – сказал военный эксперт.

Оккупанты будут пытаться выполнить хоть одну стратегическую задачу. Полковник запаса ВСУ считает, что у врага нет перспектив это сделать, потому что у украинских бойцов серьезные оборонительные позиции.