ВСУ дарят надежду, – военнослужащий оценил тактический успех прорыва на Луганщине

Украинские защитники Третьей штурмовой бригады восстановили контроль над селом Надия, расположенным на границе Харьковской и Луганской областей. Населенный пункт расположен в районе высот, занятие которых добавляет тактическое преимущество нашим подразделениям.

Это добавляет больших перспектив для того, чтобы как минимум замедлять врага и не давать ему развивать темпы наступательных действий. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Большие перспективы для ВСУ

Александр Мусиенко отметил, что на фронте российские войска пытаются проводить наступательные действия. Несмотря на то, что они несут значительные потери. Украинские военные в рамках оборонительной операции, активной обороны замедляют темпы наступательных действий захватчиков, а также контратакуют и успешно принимают контрмеры, когда это возможно.

Была информация, что удалось освободить населенный пункт Надия Луганской области. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ подчеркнул, что это Харьковская область. Подразделения Третьей штурмовой бригады провели блестящую операцию.

Это имеет символическое значение. Думаю, что ВСУ в очередной раз дарят надежду. Это очень важно. Кроме этого, это имеет практический взгляд. Потому что населенный пункт расположен в районе высот, занятие которых добавляет тактическое преимущество по меньшей мере нашим подразделениям,

– объяснил он.

За населенный пункт Надия враг находился в наступлении примерно два месяца и понес колоссальные потери. Бои на этот раз продолжались примерно 30 часов. Подразделениям Третьей штурмовой удалось провести успешную операцию.

"Это важно. С точки зрения обороны участка, за который отвечают подразделения, это добавляет больших перспектив для того, чтобы как минимум замедлять врага и не давать ему развивать темпы наступательных действий", – добавил Мусиенко.

Характер действий оккупантов заключался в том, чтобы продвинуться в этом направлении. Несколько месяцев назад было достаточно серьезное обострение. Враг пытался прорваться в сторону Боровой. На этом направлении продолжались сдерживающие действия, которые дали возможность, в частности, принимать контрмеры для того, чтобы ослаблять позиции россиян.