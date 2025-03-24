Це додає більших перспектив для того, щоб щонайменше сповільнювати ворога і не давати йому розвивати темпи наступальних дій. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Дивіться також ЗСУ звільнили Надію, росіяни просунулися на Запоріжжі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Більші перспективи для ЗСУ

Олександр Мусієнко зазначив, що на фронті російські війська намагаються проводити наступальні дії. Попри те, що вони зазнають значних втрат. Українські військові у межах оборонної операції, активної оборони сповільнюють темпи наступальних дій загарбників, а також контратакують і успішно уживають контрзаходів, коли це можливо.

Була інформація, що вдалося звільнити населений пункт Надія Луганської області. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ підкреслив, що це Харківська область. Підрозділи Третьої штурмової бригади провели блискучу операцію.

Це має символічне значення. Думаю, що ЗСУ вкотре дарують надію. Це дуже важливо. Крім цього, це має практичний погляд. Тому що населений пункт розташований у районі висот, зайняття яких додає тактичну перевагу щонайменше нашим підрозділам,

– пояснив він.

За населений пункт Надія ворог перебував у наступі приблизно два місяці і зазнав колосальних втрат. Бої цього разу тривали приблизно 30 годин. Підрозділам Третьої штурмової вдалося провести успішну операцію.

"Це важливо. З погляду оборони ділянки, за яку відповідають підрозділи, це додає більших перспектив для того, щоб щонайменше сповільнювати ворога і не давати йому розвивати темпи наступальних дій", – додав Мусієнко.

Характер дій окупантів полягав у тому, щоб просунутися у цьому напрямку. Кілька місяців тому було досить серйозне загострення. Ворог намагався прорватися у бік Борової. На цьому напрямку тривали стримувальні дії, які дали можливість, зокрема, вживати контрзаходів для того, щоб ослаблювати позиції росіян.