Фейки разбились о реальность: оборонцы "зачистили" от россиян село Новоплатоновка на Харьковщине

Силы обороны провели технологическую зачистку Новоплатоновки на Харьковщине. Операция завершилась успешно, а населенный пункт остается под контролем украинских войск.

Об этом говорится в Фейсбуке 115-й отдельной механизированной бригады.

Силы обороны освободили от врага село Новоплатоновка

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ показали кадры освобождения Новоплатоновки на Харьковщине и одновременно опровергли заявления российской стороны о якобы захвате этого населенного пункта.

Российские фейки о "взятии" поселка снова разбились о реальность и новейшие технологии,

– добавили в бригаде.

Во время операции ударно-поисковая группа бригады выполнила задание по ликвидации инфильтрованных сил противника. Для этого бойцы использовали наземный роботизированный комплекс, предварительно испытанный на полигоне.

Действия военных были четко скоординированы, а применение НРК обеспечило прикрытие и помогло успешно завершить зачистку.

Сейчас Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины.

Заметим, Владимир Зеленский в конце мая сообщил, что с начала 2026 года Силы обороны сумели освободить от россиян почти 600 квадратных километров территории.

По его словам, украинские силы также продолжают наращивать показатели уничтожения российского личного состава.

Днем ранее, 21 мая, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что бойцам ВСУ удалось вернуть под свой контроль два населенных пункта на Харьковщине. В то же время Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был примерно год назад.