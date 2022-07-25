Сельское хозяйство ждут тяжелые последствия войны: прогноз аналитики на 2023 год
Из-за полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, агрохолдинги и сельхозпроизводители страдают от многих проблем. В частности, повышение цен на топливо, риски не собрать урожай из-за временной оккупации.
Следовательно, следует ожидать долгосрочных рисков для сельского хозяйства. Об этом 24 канала рассказала Елена Нероба – менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain.
Кстати Запасов пшеницы в Украине – на несколько лет, но зимой могут появиться проблемы.
По ее словам, сельхозрынок ожидают следующие проблемы:
- сокращение урожайности;
- падение площадей, которые можно обрабатывать;
- заминированные россией поля, на разминирование которых уйдет примерно 10 лет или больше.
Не исключаю, что будет банкротство некоторых малых производителей, у которых нет достаточно запасов и производственных активов, чтобы продолжать работать часть сезона в убыток,
– отметила Нероба.
Дело в том, что текущая цена на зерно не покрывает все затраты на производство. Подорожали удобрения, топливо, семена – стоимость всего цикла полностью подорожала. В то время как стоимость зерна увеличилась вдвое из-за логистики.
Интересно – пошел ли Запад на уступки путина по экспорту зерна: смотрите видео
Из-за обстрелов горят поля с урожаем
- Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Достается, к сожалению, также полям с урожаем. И на некоторых из них загораются настоящие пожары.
- О таких случаях уже известно в Херсонской, а также в Харьковской области. Особенно плачевная ситуация в первом случае, ведь гасить пламя в некоторых общинах просто нечем.
- А 5 июля спасатели укротили пламя в Изюмском районе. Там загорелось поле с пшеницей на площади в 500 квадратных метров.