Семь человек погибло в давке во время эвакуации из аэропорта Кабула
Источник:Sky News
В аэропорту Кабула во время сильной давки погибли 7 афганцев. Ситуация на аэродроме до сих пор сложная.
Новые жертвы в аэропорту
О смерти афганцев 22 августа заявило министерство обороны Великобритании. Известно, что жертвы пытались эвакуироваться из страны.
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Мыслями мы с семьями 7 афганских гражданских, которые трагически погибли в толпе в Кабуле,
– говорится в сообщении.
Ранее британский журналист, который был в аэропорту Кабула, говорил, что перед воротами аэропорта началась давка. Афганцы пытались попасть в зону вылета. Несколько из них погибли. Корреспондент видел, как по меньшей мере 3 тела выносили в белом покрывале.
В то же время британские военные помогали эвакуировать британцев и афганцев с правом на прибытие в Великобританию.
Эвакуация из Афганистана: что известно
- После того, как талибы захватили страну, выбраться из нее можно лишь военными самолетами из аэропорта Кабула. Тысячи людей бегут из Афганистана через жесткий режим боевиков.
- Украина уже эвакуировала 39 наших граждан. 16 августа на украинском самолете из Кабула вывезли 80 человек – 8 украинцев и 72 иностранцев. Следующий борт прибыл в Киев 22 августа. На него взяли еще 52 иностранцев, среди которых были журналисты.
- США заявили, что эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи были американцами.
Интересно Украинские военные – настоящие герои, – афганская журналистка после эвакуации