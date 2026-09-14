Юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что слухи об усыновлении ребенка Семеном Кривоносом не являются новыми и распространяются через анонимные телеграм-каналы уже как минимум восемь месяцев.

Почему в ЦПК считают эти обвинения попыткой отвлечь внимание

В Центре противодействия коррупции отметили, что Кравченко занимает должность генерального прокурора более года, однако за весь этот период ни Офис Генпрокурора, ни другие правоохранительные органы не обращали внимания на эту информацию. Это касается как периода до назначения Кривоноса главой НАБУ, так и после него.

Это выглядит исключительно как способ отвлечь внимание от проблем и последствий для себя лично. Потому что Кравченко понимает, что НАБУ и САП могли наслушать очень много вопросов, касающихся лично его. Точно таким же образом сейчас может собирать доказательства относительно него,

– отметила Щербан.

Внимание! Смотрите видеоинтервью с Еленой Щербан, которая проанализировала события вокруг генпрокурора Кравченко и его заявления, в 17:00 на 24 Канале в YouTube.

Чиновница убеждена, что единственной целью подобных заявлений является попытка отвлечь внимание от собственной персоны и обезопасить себя, находясь за пределами Украины.

Он написал, что уехал в командировку, но не сказал, когда собирается возвращаться и почему в этот важный период о таких значимых, на его взгляд, событиях не рассказал в парламенте, а лишь в видео, которое опубликовал уже после того, как покинул пределы нашей страны,

– подчеркнула Щербан.

Напомним, Кравченко выехал из Украины, заявил о командировке, в частности, для "информирования международных партнеров о ситуации в антикоррупционных органах". В ЦПК считают, что он пересек границу с разрешения и это было контролируемо, ведь, занимая такую должность, тем более после операции "Карфаген", он не мог незаметно покинуть пределы Украины без ведома высшего руководства.