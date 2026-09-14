Юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що чутки про так зване всиновлення дитини Семеном Кривоносом не є новими й поширюються анонімними телеграм-каналами щонайменше 8 місяців.

Чому в ЦПК вважають ці закиди спробою відвернути увагу

У Центрі протидії корупції зауважили, що Кравченко перебуває на своїй посаді генерального прокура понад рік, однак за весь цей період ані Офіс генпрокурора, ані інші правоохоронні органи не звертали уваги на цю інформацію. Це стосується як періоду до призначення Кривоноса очільником НАБУ, так і після нього.

Це виглядає виключно як спосіб відвернути увагу від проблем і наслідків для себе особисто. Тому що Кравченко розуміє, що НАБУ і САП могли наслухати дуже багато питань персонально до нього. Точно в такий самий спосіб зараз може збирати докази стосовно нього,

– зазначила Щербан.

Зауважте! Дивіться відеоінтерв'ю з Оленою Щербан, яка проаналізувала події довкола генпрокурора Кравченка та його заяви, о 17:00 на 24 Каналі в YouTube.

Вона переконана, що єдиною метою подібних заяв є намагання відвертати увагу від власної персоналії та убезпечити себе, перебуваючи за межами України.

Він написав, що поїхав у відрядження, але не сказав, коли збирається повертатись і чому в цей важливий період про такі значущі, на його погляд, події не розповів у парламенті, а лише на відео, яке запостив вже після того, як покинув кордони нашої країни,

– підкреслила Щербан.

Нагадаємо, Кравченко виїхав з України, заявивши про відрядження для зокрема "інформування міжнародних партнерів щодо ситуації в антикорупційних органах". У ЦПК вважають, що він перетнув кордон з дозволу і це було контрольовано, адже обіймаючи таку посаду й тим більше після операції "Карфаген" він не міг непомітно залишити межі України без відома вищого керівництва.