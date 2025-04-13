Третья штурмовая показала, как 7 родных братьев служат в одной бригаде

В рядах Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ служат семеро родных братьев. После начала полномасштабного вторжения они один за другим написали, что идут защищать Украину.

Известно, что самому старшему из них 35 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Что известно о братьях

Всего у матери украинских военнослужащих 11 детей, среди которых восемь сыновей и три дочери. Старший брат с позывным "Старый" рассказал, как встретил начало полномасштабного вторжения России против Украины.

"24 февраля брат набрал и говорит: "Ты видел вертолет". Я говорю: "Ну так, наши". Он говорит: "Какие наши?! На Гостомель русские пи***ют!", - сказал "Старик".

Другой брат с позывным "Мойша" рассказал, что в первые часы после начала вторжения в семейном чате в одном из мессенджеров началась переписка, в которой братья один за другим написали, что идут защищать Украину вслед за братом "Сирко".

По словам "Сирка", на службе братья не учитывают родственные связи, а свободное от работы время могут проводить в семейном кругу. Братья также рассказали о совместной операции на Запорожском направлении, когда штурмовали две посадки.

Говорю: "Давай я пойду первый. Я более опытный". Мы все позади. Я немножко на оттяжке, потому что я был с пулеметом, и шли и ждали, ждали, ждали. Мы дошли до определенного промежутка, когда дальше идти не позволял рельеф, потому что мы уже были как на ладони. Тогда было принято решение там закрепиться,

– рассказал "Старый".

Кроме того, братья вместе воевали под Бахмутом за подходы к селу Андреевка. Мать военнослужащих Третьей штурмовой не до конца знает, кто и в каком именно подразделении из ее сыновей служит. Ребята уверяют мать, что все занимают "тыловые" должности.