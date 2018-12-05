Семьи пленных украинских моряков встретились с послом США

5 декабря семьи арестованных Россией украинских военных моряков встретились с послом США в Украине Мари Йованович и передали письмо-просьбу правительству.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Семьи передали письмо правительству с просьбой: бок о бок с украинской властью бороться за освобождение ребят,

– говорится в сообщении.

Геращенко рассказала, что до сих пор не удалось передать письма поддержки от семей военнопленным и добиться допуска к морякам украинских консулов ​​и дипломатов.

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Политик также обратилась к семьям украинских моряков: "Хочу вас заверить, дорогие, что судьба заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля в РФ ни в коем случае не отходит на второй план! Каждый день мы продолжаем работу и борьбу за освобождение всех. Именно всех. И именно так ставим вопрос на всех международных площадках и в разговорах с нашими партнерами".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену задержанных в Керченском проливе украинских моряков, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.

Что известно о конфликте в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый украинский военный буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами, планово переходил из порта Одессы в порт Мариуполь.



Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, В результате 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



В результате агрессии Украина ввела военное положение в 10-ти областях до 26 декабря.