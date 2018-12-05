Родини полонених українських моряків зустрілися із послом США

5 грудня родини арештованих Росією українських військових моряків зустрілися з послом США в Україні Марі Йованович та передали лист-прохання американському уряду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Родини передали листа американському уряду з проханням: пліч о пліч з українською владою боротися за звільнення хлопців,

– мовиться у повідомленні.

Геращенко розповіла, що досі не вдалося передати листи підтримки від родин військовополоненим та добитися допуску до моряків українських консулів і дипломатів.

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Політик також звернулася до родин українських моряків: "Хочу вас запевнити, дорогі, що доля заручників в ОРДЛО і політв'язнів Кремля в РФ у жодному разі не відходить на другий план! Щодня ми продовжуємо роботу і боротьбу за звільнення всіх. Саме всіх. І саме так ставимо питання на всіх міжнародних майданчиках і в розмовах з нашими партнерами".

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова розглянути гіпотетичні пропозиції щодо обміну затриманих у Керченській протоці українських моряків, проте про реакцію на такі ініціативи говорити передчасно.

Що відомо про конфлікт у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий український військовий буксир, який разом із двома малими броньованими артилерійськими катерами, планово переходив з порту Одеси до порту Маріуполь.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, Унаслідок цього 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Унаслідок агресії Україна ввела воєнний стан у 10-ти областях до 26 грудня.