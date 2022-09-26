Дочь Дианова показала первую встречу с отцом после плена: трогательное видео

Морского пехотинца Михаила Дианова освободили из российского плена. Девушка обнародовала в сети видео, на котором видно, как дочь военнослужащего встречает отца.

21 сентября домой из российского плена вернулось 215 защитников. Среди них боец 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Михаил Дианов.

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Встреча Дианова с семьей

26 сентября на своей странице в инстаграм дочь защитника Мариуполя выложила видео, где встречает отца. Слышно, как Екатерина Дианова не может сдержать своих радостных эмоций, ведь ее папа, которого с мая пытали россияне, наконец дома и может ее обнять.

Трогательная встреча Михаил Дианова с семьей: смотрите видео из инстаграм Екатерины Диановой

Екатерина в своем инстаграм писала, когда еще Михаил был в плену, что она очень гордится своим отцом. Также девушка выставила фото награды, присвоенной военнослужащему Дианову.



Присвоение звания почетного гражданина Тернополя / Фото из инстаграма Екатерины Диановой



Екатерина – дочь Михаила Дианова / Фото из инстаграма Екатерины Диановой

История защитника Украины Михаила Дианова

После освобождения из российского плена появились жуткие фото Дианова, на которых видно, как на него повлияло пребывание у врага. Еще в мае у защитника Мариуполя на фотографии, ставшей символом борьбы, было видно перебинтованную руку. Очевидно, плен и отсутствие медицинской помощи ухудшило ситуацию и состояние здоровья военнослужащего.

Был открыт сбор средств на лечение морского пехотинца. За сутки удалось собрать более 5 миллионов гривен. Родные защитника невероятно благодарны за поддержку и объявили сбор закрытым.

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Возвращение домой

Напомним, 24 канал писал о возвращении украинских военнослужащих домой. Среди более 200 защитников, в частности, были освобождены Михаил Вершинин – начальник патрульной полиции Мариуполя, и Екатерина Полищук. Девушка с позывным "Птичка" была голосом оккупированного Мариуполя и своим пением дарила свет даже тогда, когда казалось, что вокруг – сплошная тьма.

Кроме того, важно, что украинских защитников обменяли на предателя Украины виктора медведчука. Зеленский подчеркнул, что отдать медведчука за настоящих воинов – не жалко.

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