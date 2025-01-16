Потеряли дом из-за российской баллистики, но не получили компенсацию: история семьи из Днепра

Татьяна Железняк – воспитательница детского сада из Днепра. Ее муж был владельцем небольшого бизнеса, связанного с автотранспортом. Семья имеет двоих детей. Перед началом полномасштабного вторжения России Татьяна осуществила свою давнюю мечту – завершила ремонт новой кухни. Однако в ноябре 2024 года их дом и машины разрушила российская баллистическая ракета. Семья пытается получить компенсацию от государства, но завершить процесс оформления документов не удается из-за кибератаки на государственные реестры. Когда и как семья сможет получить помощь?

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Дом на Зимней

Дом на улице Зимней семья Железняков получила в наследство от родителей мужа. Построенный еще в конце 50-х годов, он стал частью семейной истории. Когда семья переехала сюда после женитьбы, дом нуждался в реновации, а вокруг него был только заросший сад. Казалось, что дом был на грани разрушения, поскольку предыдущие поколения не делали капитальные ремонты.

Дом Железняков до полномасштабного вторжения / Фото из архива семьи

Для молодой семьи такое состояние дома стало вызовом.

Мы решили не оставлять его таким, а возродить, дать вторую жизнь,

– вспоминает Татьяна.

Шаг за шагом, своими руками они превращали старую постройку в современный дом. Обновили фасад, перекрыли крышу, восстановили фундамент, заменили окна и двери.

Больше всего времени и усилий ушло на создание уютной кухни, которая должна была стать финальным аккордом в большом ремонте. В ноябре 2021 года, после нескольких месяцев работы кухню наконец завершили, и семья с гордостью рассказывала друзьям о своем новом "сердце дома". Когда началась полномасштабная война, Татьяна не хотела никуда ехать, потому что ждала этой кухни всю жизнь.

Татьяна Железняк / Фото из личного архива женщины

Обстрел баллистической ракетой

В Днепре ракетные обстрелы, к сожалению, не редкость.

Мы вроде уже и привыкли часто спускаться в подвалы и идти в убежища. Однако утром 21 ноября стало понятно, что этот удар может быть гораздо мощнее – первые взрывы прозвучали уже в 5 утра,

– вспоминает Татьяна Железняк.

Железняки спустились в подвал, чтобы пересидеть, пока пролетают все ракеты. Несколько раз слышали, как они взрывались неподалеку. После подвала вернулись в дом. Их старший сын был на учебе, а дочь с ними.

Сначала было тихо и мы не переживали. Но потом в телеграм-каналах начали появляться сообщения о баллистических ракетах. Мы с дочкой остались в спальне, а муж просто лег на диван, пытаясь отдохнуть. Я была на связи и мониторила все каналы, которые подавали точную информацию об угрозах,

– рассказывает Татьяна.

Цветы возле дома Железняков до разрушения / Фото из архива семьи

Затем женщина услышала сигнал тревоги, сразу схватила младшего ребенка за руку и побежала с ним в коридор. Именно в этот момент произошел первый сильный взрыв.

Мы успели спрятаться под несущей стеной, но взрывная волна буквально отбросила нас. Я почувствовала, насколько мощным был удар. В тот момент все в комнате взорвалось, а стены начали трещать. Мужа, который не успел выбежать за нами, взрывная волна выбросила из комнаты. Несколько минут, пока я не могла дозваться к нему, а взрывы не прекращались. Затем отозвался муж и сказал, что с ним все хорошо. А потом я увидела, что осколки все-таки повредили ему лицо, руки и ноги,

– вспоминает Татьяна.



Дом после удара, галочкой обозначено место, где муж Татьяны оказался во время обстрела / Фото из архива семьи

Семья пыталась выбежать из дома, который разрушался на глазах – части стен и крыши сыпались, падали обломки шифера, камни и куски стен. Позже они узнали, что российская ракета взорвалась на уровне крыши.

Благодаря тому, что она не ударила в землю, мы выжили. Даже в итоге забрали хомяка и попугая,

– говорит Татьяна.

За домом Железняков был гараж, где стояли два микроавтобуса – у отца семьи был небольшой бизнес, связанный с этими автомобилями.

Все, что осталось от гаража и автомобилей / Фото из архива семьи

Плиты из гаража подняло взрывной волной, они упали на машины. Машины, на которых мужчина зарабатывал на жизнь, больше не подлежат ремонту. У нас даже не осталось того, на чем можно было работать,

– говорит женщина.

В каком состоянии жилье сейчас?

Ракетный обстрел, раздавшийся ночью, уничтожил дом. Кухня, которая была самой новой и важной частью дома, оказалась среди руин.

Все техническое оборудование вырвало из стен вместе с проводами. Уцелели лишь некоторые вещи в дальних комнатах, но и они, видимо, уже неисправны,

– говорит Татьяна.

Часть стен разрушена, крышу сорвало, а система отопления в доме не работает. Деревянный пол теперь покрыт трещинами, а вся электропроводка вышла из строя.



Так теперь выглядит дом Железняков / Фото из архива семьи

После взрыва на помощь семье пришли соседи, которые вместе с Железняками разгребали завалы и спасали домашних животных.

Мы работали под дождем, мокрые до нитки, но вместе мы смогли хотя бы что-то,

– вспоминает Татьяна.

Раньше хозяева дома редко делали снимки, а тем более не фотографировали двор или внешний вид дома. Однако несколько старых фото остались – они стали единственными доказательствами того, что когда-то здесь была жизнь.

Оформить документы до сих пор не удается

Сначала Татьяна и ее семья обращались в местные службы и благотворительные организации, в поисках хоть какой-то помощи.

Мы подали документы во все возможные фонды, от ЮНИСЕФ, местных инициатив, но, к сожалению, многие программы временно приостановлены,

– рассказывает она.

Татьяна добавляет, что даже благотворительные организации не могли оказать помощь из-за отсутствия финансирования или ограничения из-за войны.

Сразу после ракетного удара Железняки решили оформить компенсацию от государства.

Комиссия, которая обследовала разрушения, подтвердила, что дом не подлежит восстановлению. Чиновники заключили два акта и отчет, чтобы семья смогла подать все необходимые документы в ЦПАУ для внесения в электронный реестр.

Яблони, что когда-то росли возле дома Железняков / Фото из архива семьи

Однако 19 декабря 2024 года все процессы оформления остановились из-за кибератаки на государственные реестры. Кабмин временно приостановил доступ к базам данных. Поэтому Железняки не смогли завершить оформление компенсации через приложение Дия, поскольку функционал для формирования сертификата стал недоступным. Даже сумму компенсации рассчитать пока невозможно – процесс также зависит от работы реестров.

Семья пыталась ускорить процесс: обращались на горячую линию к мэру города, контактировали с представителями местной администрации и Министерства юстиции. Однако пока все процессы, связанные с денежными выплатами, приостановлены – восстановить их чиновники обещают с 11 января 2025 года.

Татьяна работает воспитательницей в саду и зарплата в 7 тысяч гривен не может покрывать потребности семьи.

Муж зарабатывал, занимался перевозками, но сейчас все изменилось. Мне трудно понять, как будем жить дальше, но мы стараемся держаться и надеемся на помощь,

– говорит женщина.

Сейчас Железняки вынуждены временно жить в квартире знакомых.

Как оформить компенсацию за разрушенное жилье?

"Если повреждение или уничтожение вашего имущества произошло в результате российской агрессии, в первую очередь следует обратиться в органы Национальной полиции с заявлением о преступлении. Это нужно для того, чтобы зафиксировать факт того, что произошло", – объясняет адвокат, правозащитник, председатель ОО "Справедливость для украинцев" Юрий Белоус, который занимается сбором доказательств военных преступлений России.



Юрий Белоус / Фото с фейсбук-страницы юриста

Далее нужно:

вызвать полицию по номеру 102 или написать непосредственно в отделении соответствующее заявление о совершении военного преступления. В нем нужно четко и конкретно описать: что, когда и как произошло, а также – какие последствия это имеет;

в отделении также нужно предоставить фотографии и видеозаписи. Их можно сделать самостоятельно. Или же, если человека непосредственно не было на месте во время вражеского удара, то можно использовать фотографии и видеозаписи других людей или с камер видеонаблюдения. Эта информация важна и в рамках уголовного процесса и для того, чтобы подтвердить факты того, что произошло, при подаче заявления о возмещении ущерба;

к заявлению о преступлении нужно приобщить документы о том, что имущество принадлежит вам;

потом надо подать заявление через Дию или ЦПАУ на программу "еВидновлення", чтобы потом, возможно, получить возмещение за поврежденное или уничтоженное имущество.

Это нужно для того, чтобы комиссия на местном уровне пришла и зафиксировала разрушения, а также составила документы, которые будут подтверждать и сам факт разрушений, и те последствия, к которым это привело.

"Обращение в полицию и в местные органы власти не заменяют друг друга: нужно обратиться и туда, и туда", – добавляет юрист.

Каким образом получить возмещение?

через программу "еВидновлення";

обратиться в суд, где ответчиком будет Россия как государство.

Юрист Юрий Белоус рассказал, что в Украине уже есть сотни судебных решений о возмещении вреда, причиненного Россией. Это один из доступных правовых механизмов.

Другим стратегическим инструментом является Реестр убытков для Украины, созданный при поддержке Совета Европы. Всю информацию о повреждении имущества необходимо подавать через приложение Дия. Реестр собирает данные для дальнейшего возмещения убытков из средств России. Однако на сегодня эти деньги еще невозможно вернуть владельцам – продолжается только этап сбора информации и доказательств. Для подачи заявки нужны документы, подтверждающие факт разрушений и оценку ущерба. В случае потери документов их можно восстановить через государственные реестры или архивы.

Реестр убытков функционирует отдельно от программы "еВидновлення", которая обеспечивает оперативную компенсацию. Все сообщения по заявкам в реестре убытков также поступают через Дию.

Сколько домов повреждено и есть ли материальная помощь

В период с 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2024 года в результате вооруженной агрессии российской федерации на территории Центрально-Чечеловского района Днепра, в котором жила семья Железняков, было повреждено 113 частных домов и 507 квартир. Об этом рассказал Артем Клюев, глава Центральной администрации Днепровского городского совета.



Артем Клюев – глава Центральной администрации Днепровского городского совета / Фото с фейсбук-страницы чиновника

Материальная помощь жителям Днепра предоставляется в соответствии с правилами для тех, у кого после 24 февраля 2022 из-за вооруженной агрессии России пострадали дома или сооружения в городе, объясняет заместитель городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов, директор департамента Эдуард Подлубный в ответ на запрос журналистов "Свой дом".

"В общем, начиная с 2022 года и по состоянию на декабрь 2024, город потратил на такую материальную помощь 198,1 миллиона гривен для восстановления 1 382 пострадавших домов. Предоставление компенсации за разрушенное жилье жителям города Днепра не относится к компетенции департамента", – объясняет чиновник.