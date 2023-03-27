Зарабатывают миллионы: как семья российского генерала Салюкова превратила патриотизм в бизнес

Российская армия продолжает нести огромные потери на войне против Украины. Тем временем в воинских частях врага начинают готовиться к парадам на 9 мая. Командовать главным снова будет генерал Салюков. Интересно, что его семья зарабатывает миллионы на военных праздниках.

Так, невестка российского генерала, командующего сухопутными войсками Олега Салюкова владеет компанией HQ Agency. Она организует в государстве-агрессоре патриотические и военные праздники.

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Семья Салюкова зарабатывает на военных праздниках

Журналисты отмечают, что пока российские войска, бросая технику, убегали из Харьковской области, Святогорска и Лимана, в подмосковном парке "Патриот" готовились отметить День сухопутных войск.

Москвичам и жителям области, которые в тот день собирались посетить парк "Патриот", обещали ряд развлечений. В частности, попасть в боевое отделение танка, попробовать на армейских симуляторах поруководить разной военной техникой и тому подобное.

День сухопутных войск России в парке "Патриот" / Фото росСМИ

Почти через пол года, 3 марта 2023 года, родственники мобилизованных из Иркутской области, которые раньше выпустили три обращения к власти, заявили, что их муей и братьев бросают на штурмы в районе Авдеевки. Женщины пожаловались, что большинство российских бойцов погибли. Тем временем в московском Доме кино прошел праздничный вечер "Патриоты АвтоДора". На нем была тысяча гостей. Интересно, что организацией этих и многих других военных праздников занималось ивент-агентство невестки российского генерала – Дины Салюковой. Кстати, работу в компании она совмещает с должностью заместителя начальника управления по связям с общественностью госучреждения "Автомобильные дороги", для которой часть этих праздников и устраивается. В открытом доступе на портале госзакупок журналистам удалось найти только один госконтракт, выигранный агентством на аукционе в 2018 году. Речь идет об организации участия мэрии Москвы в международных выставках за 435 тысяч рублей. Однако на сайте агентства опубликованы отчеты и о других мерах, которые HQ Agency организовало для государственных учреждений. Журналист BBC связался с Салюковой, представившись региональным чиновником, заинтересованным в проведении серии патриотических мероприятий. Она даже не скрывала своих связей. Мы с министерством обороны очень близки. Я даже сказала бы, слишком близки,

– заявила Салюкова. По ее словам, отчеты о мероприятиях, связанных с армией, отсутствуют на сайте, якобы из-за того, что "патриотику" не всегда хотят показывать. Также она отметила, что HQ Agency организовывало празднование Дня сухопутных войск России в парке "Патриот" последние четыре года. Дина Салюкова на празднике "Патриоты АвтоДора" / Фото с росСМИ Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"