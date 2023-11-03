В Ужгороде целая семья отравилась угарным газом: в реанимации 3 детей, среди них младенец

На Закарпатье пять человек отравились угарным газом в собственном доме. Среди них – 6-месячный младенец.

3 ноября в полночь в Ужгороде госпитализировали целую семью с отравлением.

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Старшему ребенку – 11 лет

Инцидент произошел в одном из частных домов. Там пятеро членов семьи надышались угарным газом.

Среди пострадавших – трое детей в возрасте 11, 9 лет и 6-месячный младенец. В настоящее время они находятся в реанимации детской больницы. Также госпитализирована 32-летняя мать. 34-летний отец от госпитализации отказался.

В ГСЧС призывали в период отопительного сезона быть внимательными и осторожными в быту. Соблюдение простых правил может спасти жизнь.

Какие приборы могут вызвать отравление угарным газом / Фото ГСЧС

На Львовщине семья отравилась угарным газом: пять человек погибли

Трагедия произошла в одном из сел Львовского района. Там в одном из домов обнаружили тела 5 человек : трех женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и двух мужчин в возрасте 33 и 57 лет. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Также с таким же диагнозом медики в тяжелом состоянии госпитализировали двух мальчиков в возрасте 7 и 9 лет.

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