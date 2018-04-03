17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля

Причастность Москвы к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери вызвала большую негативную реакцию в мировом сообществе.

Впервые после Второй Мировой войны химическое оружие было применено на территории Европы. В ответ на вопиющий случай Украина, США, Канада, Австралия и страны Евросоюза выслали беспрецедентное количество российских дипломатов. Такого еще не было в истории мировой дипломатии.

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Но когда нечего ответить, в Кремле срабатывает старый проверенный принцип – "вывсеврете". И в первую очередь он предназначен для внутреннего обывателя российской глубинки. "Божья роса" с уст представителей "кокаинового" департамента иностранных дел России, "лояльных" СМИ и других представителей кремлевской верхушки уже почти месяц не перестает вливаться в уши зомбированного населения. И данный случай, яркий тому пример.

Далее представлены фейки российской пропаганды, самые широко распространенные российские "версии" отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

1. Скрипаль мог быть отравлен из-за утечки или неудачного эксперимента в Портон-Даун.

"Солсбери находится всего в 13-ти километрах от этого английского городка, небезызвестный "Портон-Даун"– крупнейшая база химических войск Соединенного Королевства. Там в 2001 году погиб при загадочных обстоятельствах еще один наш перебежчик Владимир Пасечник. И это не первый случай утечек и экспериментов, которые они проводили над населением близлежащих территорий", – заявил Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию телеканалу НТВ.

2. Суицид

Представитель "Первого канала" Кирилл Клейменов представил версию отравления, как суицид.

Профессия предателя – одна из самых опасных в мире.

По статистике намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин. Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство и депрессия – неизбежные профессиональные заболевания предателя.

И как следствие – инфаркты, инсульты, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, наконец.

3. Британские спецслужбы отравили Скрипаля

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев уверен, что Россия не имеет отношения к покушению.

За этим, по его словам, стоят британские спецслужбы, которые могли добыть отравляющее вещество из разных источников.

Преступник выстрелил из пневматического оружия капсулой с ядом – этот момент и попал на камеру наружного наблюдения. В подтверждение своей теории Дегтерев сделал несколько вариантов видеозаписи с использованием различных цветовых фильтров, сообщает сайт "Дни.ру".

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4. Передозировка лекарствами

Препарат фентанил, которым мог отравиться бывший полковник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль, может применяться только в условиях стационара, но во многих странах его использование регулируется мягче, чем в России, сказал РИА Новости главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов.

По его словам, самостоятельное применение фентанила может быть признаком наркомании, но сам препарат зависимости не вызывает.

5. "Новичок" мог быть произведен в Великобритании, Швеции, Чехии и Прибалтике

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Российской Федерации не проводилось никаких исследований и разработок по нервно-паралитическим отравляющим веществам класса "Новичок", сообщает агентство Sputnik.

"Позвольте мне сказать несколько слов о токсичных агентах, которые предположительно фигурируют в этой истории. После уничтожения химического оружия в России (что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2017 году), разработка данного отравляющего вещества продолжалась, как в Великобритании, так и Чешской Республике, и Швеции. После распада Советского Союза лаборатории по производству токсичных агентов вышеуказанного класса остались в ряде других стран, в том числе в странах Балтии", – отметил Лукашевич.

6. "Новичок" мог сделать любой химик по книге Мирзаянова

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей заявил, что 2008 году Вилем Мирзаяновым была опубликована книга "Государственные тайны: инсайдерская хроника российской программы химического оружия". В этой книге была раскрыта формула вещества, которое британские власти называют "Новичок". Также в книге содержится подробное описание процесса синтеза указанного вещества.

"Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество", – сообщил он, передает телеканал НТВ.

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7. Отравление Скрипаля устроила Тереза Мэй.

"В любом случае, эта штука задумана и организована Терезой Мэй. Потому что она подружка Джины Хаспел. А ее только что назначили директором ЦРУ, а она была подружкой Терезы Мэй, которая была министром внутренних дел. Там все это было обыграно", – рассказал "Звезде" ветеран советской разведки Юрий Тотров.

Правда, данная версия была удалена с сайта, поэтому осталась только в архивах.

8. Скрипаля отравило ЦРУ

Польский политик Януш Корвин-Микке полагает, что к отравлению Сергея Скрипаля могло быть причастно Центральное разведывательное управление. Об этом публицист написал на своей странице в "ВКонтакте".

Вы не верите, что это возможно? В ЦРУ могли отравить Скрипаля и быть уверенными, что никто не будет подозревать их; все подозрения будут падать на Россию, – предположил публицист.

По мнению Корвина-Микке, у России "не было причин убивать" Скрипаля, тем более перед ЧМ-2018. По словам польского политика, мотив для совершения подобного преступления имелся у ЦРУ - таким образом, американская разведка могла "направить пропагандистский огонь на Москву", сообщает сайт "Звезда".

9. Украинские олигархи отравили Скрипаля

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный не исключил, что Скрипаль мог в свое время обслуживать интересы украинских олигархов. Возможно, кто-то из них решил замести следы, сообщает сайт "Утро.ру".

10. Скрипаля отравили украинские спецслужбы

"В Солсбери могли сработать украинские спецслужбы, чтобы еще сильнее столкнуть Россию с Западом. И если Тереза Мэй говорит без доказательств, мы тоже можем воспользоваться этой логикой и допустить, что отравление Скрипаля – работа украинских спецслужб", – заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец сайту "Царьград".

Все тот же радиолюбитель Валентин Дегтерев уверен, что нашел человека, который отравил британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает сайт "Звезда".

По словам Дегтерева, он смог найти кадры, на которых запечатлены последние моменты перед покушением. Радиолюбитель подчеркивает, что после того как Скрипаль зашел в торговый центр, вслед за ним проследовала блондинка. Две минуты спустя девушка вышла, при этом у нее на шее была маска, и она постоянно оглядывалась назад, проверяя, не идут ли за ней люди. Спустя примерно 30 минут Сергея Скрипаля его дочь нашли без сознания на скамейке.

Радиолюбитель считает, что именно девушка, запечатленная на видеозаписи, имеет отношение к отравлению. При этом Валентин Дегтерев нашел блондинку в социальных сетях.

"Я с интересом обнаружил, что абсолютно идентичная блондинка работает в Министерстве обороны Украины", – говорит Дегтерев.

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11. Скрипаля отравили британцы, чтобы отвлечь от скандала с убийцами-педофилами

"РИА новости" представили очередную версию.

В британском городе Телфорде была раскрыта сеть педофилов, жертвами которых стали более тысячи детей. Она совершала преступления на протяжении десятилетий, с конца 80-х годов прошлого века, но ее систематически игнорировали как местные власти, так и британская полиция.

В любой стране этот скандал должен был быть главной темой СМИ на протяжении многих месяцев и главной темой для политических баталий, но не в Великобритании. В Англии очень вовремя "случилось" отравление Скрипаля, почти все системные СМИ "взяли под козырек" и переключили внимание публики.

И если раньше Би-би-си подвергалось жесткой критике за подозрительное нежелание уделять соответствующее внимание делу политического прикрытия "телфордских педофилов", то сейчас любой, кто осмелится напомнить о скандале, будет легко обвинен в попытке отвлечь общественное внимание от происков внешнего врага, то есть России. С точки зрения политической целесообразности вряд ли было бы жалко отравить хоть десять "скрипалей" ради того, чтобы избавиться от того медийного и политического кошмара, в котором находилась Тереза Мэй.

12. Британцы сделали это, чтобы отвлечь внимание от проблем Брексита

Великобритания использует дело «Скрипаля», чтобы отвлечь внимание от проблем Брексита, сказал в интервью RT посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, Лондон активно занимается проводимой НАТО антироссийской кампанией.

Чтобы отвлечь внимание от Брексита, Великобритания должна представить что-то публичное, чтобы немного переместить (внимание) на другую сторону, – сказал российский дипломат.

13. Скрипаль занимался контрабандой химического оружия

"Сергей Скрипаль не был химиком, так зачем он же поселился там? Может быть, ему нужны были деньги и, учитывая его прошлое в спецслужбах, он каким-то образом участвовал в контрабанде химоружия? Такую версию исключать нельзя. По крайней мере, она объясняет, почему следы боевого отравляющего вещества обнаружили не только в ресторане, но и дома у Скрипаля, на его вещах", – сообщил свою версию российский дипломат Игорь Никулин газете "Комсомольская правда".

14. Скрипаля отравила несостоявшаяся свекровь Юлии

Газета "Московский Комсомолец" со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщила о том, что его сотрудникам удалось выйти на связь с некими родственниками семьи Скрипаль. И они якобы заявили, что за отравлением бывшего разведчика и его 33-летней дочери может стоять недовольная ими женщина. Как утверждает Mash, собеседники заявили, что целью ядовитой атаки была именно Юлия, отца задело "за компанию", а вовсе не наоборот.

"Семья Сергея Скрипаля заявила в интервью, что за покушением на него и его дочь может стоять "возмущенная женщина". Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была глубоко против свадьбы", – говорится в сообщении канала.

Mash также приводит высказывание своего неназванного собеседника: "Мама – высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее – это дочь предателя".

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15. Скрипаля отравили криминальные структуры

Предприниматель из Великобритании Валерий Морозов, который лично знаком с Сергеем Скрипалем, в эфире ток-шоу "Особая статья" на телеканале "Звезда" назвал свою версию отравления британского шпиона и его дочери в Солсбери.

"За этим стоят те криминальные структуры, которые работают на элиты на Западе. Скрипаль оказался втянут в эти криминальные схемы, то ли потому что занимался кибербезопасностью, то ли потому что занимался политической разведкой", – предположил Морозов.

16. Скрипаля отравили, чтобы продолжить кампанию по дискредитации России и лично Путина на Западе

Те, кто стоит за этим покушением, поданным как дело рук Кремля, решают сразу несколько задач.

Первая – продолжить кампанию по дискредитации России и лично Путина на Западе. Причем именно под лозунгом "Путин вмешивается во внутренние дела свободного мира". Тема русского вмешательства активнейшим образом нагнетается на Западе уже больше года, но в США она явно начинает иссякать. Нужно продолжение, новые серии – и тут Британия с памятной историей отравления Литвиненко очень кстати.

Есть еще и побочная, тоже немаловажная для глобалистов цель. И она состоит в том, чтобы ударить одновременно по британскому правительству, поставив его перед необходимостью вступать в конфликт с Россией, совсем ему сейчас ненужный. Точно так же как кто-то может устраивать практически саботаж со стороны ФБР избранному американскому президенту. Это "глубинное государство" – что в США, что в Великобритании. А говоря проще, те силы в элитах этих стран, которые во многом ими реально и управляют и которых категорически не устраивает ни Трамп, ни "Брексит", пишет газета "Взгляд".

17. Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим отравляющим веществом A234, разработанным в США

"Соединенные Штаты разрабатывали газ А234, которым отравлен Скрипаль, и у нас есть документ, подтверждающий это", – сказал начальник лаборатории химического и аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко.

По словам ученого, это вещество было добавлено в базу данных США членом Центра исследований вооружений армии США, сообщает агентство Sputnik.

И это далеко не весь список.

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