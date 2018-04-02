Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана

В РФ на фоне глобального унижения, связанного с высылкой российских дипломатов, разворачивается геополитический триллер, вызванный разногласиями стран-участниц ОДКБ и некоторых других государств.

Кремль наступил на больные мозоли немногочисленным союзникам и партнерам. И этим вызвал публичную критику апологетов "русского мира", – Беларуси и Армении, вместе с желанием нейтрального Азербайджана прекратить с ним деловые отношения.

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Причина – неразборчивость, безответственность и необязательность России в сфере ВТС. Белорусы обиделись на Кремль за игнорирование их интересов в сфере укрепления общенациональной безопасности. А армяне возмутились тем, что стратегический союзник, которым они считают РФ, цинично зарабатывает, вооружая их врага – Азербайджан.

Первым "выстрелил" Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности РБ в феврале текущего года.

Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе…

Эксперты расшифровывают посыл батьки недовольством тем, что Москва пожертвовала безопасностью Беларуси из-за санкционного давления, геополитических авантюр и затратной программы импортозамещения.

Очевидно, что в РФ не способны выполнить в срок и с надлежащим качеством модернизацию собственных вооруженных сил. В этих условиях остальным членам ОДКБ, в первую очередь Беларуси, точно не светит обещанных бонусов в виде новых вооружений или хотя бы серийных образцов ВВТ.

Лукашенко, который всегда первым улавливает изменение конъюнктуры, не ошибся и в этот раз. Его меседж – не просто очередное "фе" Кремлю. Батька рассчитывает, что его услышат геополитические партнеры, не связанные "кровными" узами с Путиным. В первую очередь – Азербайджан и Украина.

Показательно, что Лукашенко публично стал на сторону нейтрального Азербайджана в его конфликте с членом ОДКБ Арменией, проигнорировав корпоративные приличия, что является вызовом Путину. Лукашенко понимает, что Армения – зависимое от Кремля квазигосударство, и что именно туда Россия отправляет значительные партии вооружений, на которые претендует Беларусь.

Политика Кремля в ВТС с Арменией и Азербайджаном балансирует на желании привязать к себе Ереван, заработать на Баку и при этом не спровоцировать обоих на обострение вооруженного конфликта. Поэтому РФ поставляет оружие и тем, и другим, но в меньших объемах, чем ожидают стороны, и почти всегда – отвратительного качества.

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Россия порционно рассчитывает количество "хвороста", подбрасываемого ею в кавказский пожар. Она дает Армении оружие, которого той не хватит на полноценную войну с Азербайджаном. Но в то же время его достаточно, чтобы стимулировать Баку закупать в РФ вооружения.

Армянский политолог Ваан Бадасян, назвал политику России проституцией.

Россия доказала, что ее политика – это политическая проституция. Армения – единственный союзник России на Южном Кавказе. Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. И если Россия, будучи посредником и стратегическим союзником Армении, вооружает ее противника, то это иначе как преступлением и политической проституцией не назовешь, – отметил Бадасян.

Эта точка зрения становится все более актуальной для Армении. Таким образом, и в Беларуси, и в Армении – ключевых союзниках РФ – зреет открытое раздражение действиями Кремля.

При этом и в Азербайджане категорически недовольны состоянием и качеством ВТС с Москвой и активно ищут альтернативу.

В конце прошлого года на заседании российско-азербайджанской комиссии по ВТС официальный Баку выказал недовольство выполнением контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, РСЗО "Смерч" и других российских вооружений. Основные претензии – в несоответствии поставленной техники перечням технической комплектации, отсутствии техдокументации, заводском браке, отсутствие комплектующих.

В Баку ехидно съязвили про российский вооруженный "шлак", объяснив, что реактивные снаряды для РСЗО "Смерч" не срабатывают у цели, боеприпасы к пулеметам БТР-82А не обеспечивают требуемой точности, на вертолетах Ми-35 поставлены бракованные системы запуска двигателя, бортовая аппаратура и системы обеспечения пусков ракет. При этом в Москве показательно унизили Азербайджан, проигнорировав его требования устранить возникшие проблемы и предложив вернуться к этому вопросу в 2021-м.

Таким образом ситуация в регионе и в ОДКБ складывается так, что РФ стимулирует Азербайджан, Армению и Беларусь искать новую политическую и военную конфигурации. Тактика Кремля душить в объятиях две враждующие стороны и примкнувшую к ним Беларусь дала сбой. Попытки соединить в одном порыве политическое покровительство и доходный бизнес не срабатывают. И если Армении деваться от РФ некуда, то Азербайджан и Беларусь имеют варианты.

И здесь может проявить свои возможности и интересы Украина. Азербайджан активно ищет альтернативы российскому оружию. В октябре 2017-го министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время визита в Беларусь показательно посетил предприятия ОПК, где по-восточному щедро рассыпался в комплиментах "бацьке". На украинские предприятия он не заехал, поскольку в Азербайджане досконально знают возможности нашего ОПК. Как-никак десятки лет успешного сотрудничества еще со времен СССР.

Сегодня геополитическая конъюнктура в регионе складывается с учетом интересов Украины. Мы можем воспользоваться ослаблением РФ, активизировав ВТС с Азербайджаном и Беларусью. Первые представляют собой емкий рынок, адаптированный к вооружениям, производимым в Украине. А со вторыми возможно усиление производственной кооперации в интересах третьей стороны.

Подобный успешный опыт у нас имеется, в частности в разработке и производстве высокоточных вооружений. Лукашенко, конечно, достаточно зависим от Москвы, но мы должны сыграть на его амбициях и желаниях выглядеть в глазах Европы лучше, чем он есть на самом деле.

Эксперты отмечают традиционно сильное ВТС Азербайджана с Украиной. Между нашими странами существует доверие, которое должно быть конвертировано в реальные проекты. Госконцерн "Укроборонпром" и украинские спецэкспортеры способны предложить Баку многие позиции из российского списка, от которого, скорее всего, там откажутся. Речь идет о модернизированных и новых танках, БТР-3 и БТР-4, услугах авиационного ремонта и модернизации боевых самолетов...

Нам важно правильно воспользоваться ситуацией и нанести Кремлю тройной удар: выбить из традиционного рынка вооружений, явить миру политическую импотенцию кремлевского альфа-самца и столкнуть Путина лбами с союзниками и партнерами.

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