На помощь Украине выделили 44,9 миллиарда долларов: Сенат США одобрил проект бюджета

22 декабря 2022, 21:40
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США продолжают сильно поддерживать Украину. Сенат Соединенных Штатов одобрил выделение нашему государству еще 44,9 миллиарда долларов.

Недавно президент США Джозеф Байден заявлял, что с нетерпением ждет, когда сможет одобрить оказание этой помощи. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Сенат одобрил проект бюджета-2023

Сенат США 22 декабря одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,7 триллиона долларов. Его направили в Палату представителей, где его еще должны принять.

Согласно данным, опубликованным в начале этой недели главой Комитета Сената по вопросам ассигнований сенатором от штата Вирджиния Патриком Леги:

  • 772,5 миллиарда долларов направят на необоронительные дискреционные программы,
  • 858 миллиардов долларов – на финансирование обороны.

Эти цифры означают увеличение расходов на необоронительные программы примерно на 5%, а на оборонные программы и программы Пентагона – на 8%.

Законопроект также содержит 44,9 миллиарда долларов военной, гуманитарной и экономической помощи для Украины. В частности, эта сумма включает:

  • средства на пополнение запасов оружия Пентагона, которое США отправили в Украину,
  • дополнительная помощь для союзников по НАТО.

Голосование в Сенате состоялось на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон и выступил с исторической речью на специальном совместном заседании Конгресса. Он призвал американских законодателей продолжать финансировать войну за независимость Украины против российских оккупантов, ворвавшихся на ее территорию.

Обратите внимание! Соединенные Штаты 21 декабря объявили о выделении новой военной помощи Украине на 1,8 миллиарда долларов. В этот пакет войдут долгожданные системы ПВО "Патриот", которые помогут оградить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Визит Зеленского в США: коротко

  • Зеленский прибыл в США 21 декабря. Это был первый визит президента за границу с начала полномасштабного вторжения. Его планировали в течение нескольких месяцев, но это не разглашалось в целях безопасности.
  • В Вашингтоне глава государства встретился со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Они провели переговоры и заверили друг друга в укреплении отношений обеих стран.
  • Затем Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала эту речь одной из лучших, которые ей приходилось слышать.
  • Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.

 
Автор: Ольга Котів