На помощь Украине выделили 44,9 миллиарда долларов: Сенат США одобрил проект бюджета

США продолжают сильно поддерживать Украину. Сенат Соединенных Штатов одобрил выделение нашему государству еще 44,9 миллиарда долларов.

Недавно президент США Джозеф Байден заявлял, что с нетерпением ждет, когда сможет одобрить оказание этой помощи. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Сенат одобрил проект бюджета-2023

Сенат США 22 декабря одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,7 триллиона долларов. Его направили в Палату представителей, где его еще должны принять.

Согласно данным, опубликованным в начале этой недели главой Комитета Сената по вопросам ассигнований сенатором от штата Вирджиния Патриком Леги:

772,5 миллиарда долларов направят на необоронительные дискреционные программы,

858 миллиардов долларов – на финансирование обороны.

Эти цифры означают увеличение расходов на необоронительные программы примерно на 5%, а на оборонные программы и программы Пентагона – на 8%.

Законопроект также содержит 44,9 миллиарда долларов военной, гуманитарной и экономической помощи для Украины. В частности, эта сумма включает:

средства на пополнение запасов оружия Пентагона, которое США отправили в Украину,

дополнительная помощь для союзников по НАТО.

Голосование в Сенате состоялось на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон и выступил с исторической речью на специальном совместном заседании Конгресса. Он призвал американских законодателей продолжать финансировать войну за независимость Украины против российских оккупантов, ворвавшихся на ее территорию.

Визит Зеленского в США: коротко

Зеленский прибыл в США 21 декабря. Это был первый визит президента за границу с начала полномасштабного вторжения. Его планировали в течение нескольких месяцев, но это не разглашалось в целях безопасности.

В Вашингтоне глава государства встретился со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Они провели переговоры и заверили друг друга в укреплении отношений обеих стран.

Затем Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала эту речь одной из лучших, которые ей приходилось слышать.

Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.

Соединенные Штаты 21 декабря объявили о выделении новой военной помощи Украине на 1,8 миллиарда долларов. В этот пакет войдут долгожданные системы ПВО "Патриот", которые помогут оградить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.