Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся непосредственно Путина

Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся президента России. Их введут в том случае, если Владимир Путин снова вторгнется в Украину.

Соответствующий документ опубликовал Сенат США. Это случилось 12 января, в день переговоров России с НАТО.

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Сенат США обнародовал санкции против Путина

Для противодействия агрессии России против Украины и восточноевропейских союзников, чтобы ускорить помощь по безопасности Украине, усилить обороноспособность государства и ввести санкции, связанные с действиями России в отношении Украины и для других целей,

– говорится в начале документа.

В частности в проекте санкций говорится:

Владимиру Путину запретят въезд в США и заморозят американские активы;

такие же ограничения будут действовать для премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также – командующих различных войск и других лиц, которых Белый дом признает причастными к агрессии против Украины.

Кроме того, санкции будут касаться также:

"Северного потока-2" – документ призывает "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию;

системы денежных переводов SWIFT.

"Этот закон совершенно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, поскольку Кремль грозит повторным вторжением в Украину", – объяснил в заявлении сенатор Роберт Менендес.

Что этому предшествовало

10 января состоялись переговоры между США и Россией. Их организовали из-за выдвинутых Кремлем "гарантий безопасности", в которых говорилось о не расширении НАТО, в частности на Восток. Точнее относительно невступления Украины и Грузии. По результатам переговоров заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

Кроме того, 12 января прошли переговоры Россия – НАТО. У них не было четкого результата. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил, что на ультиматум России по не расширению НАТО идти не собирается. Также 13 января запланированы переговоры по линии ОБСЕ, в которых будут участвовать страны Евросоюза, США и Россия.

12 января глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес прокомментировал вероятное наступление главы Кремля на Украину и объяснил, что Путину не нужно обваливать всю свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы.

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