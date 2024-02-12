Сенат США сделал шаг к одобрению помощи Украине: какие неожиданности могут возникнуть

Сенат США на процедурном голосовании поддержал новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Однако с принятием помощи Украине, Израилю и Тайваню могут возникнуть определенные неожиданности. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Может произойти неожиданное"

Борис Тизенгаузен отметил, что большинство в Сенате США – это представители Демократической партии. Впоследствии состоится окончательное рассмотрение законопроекта. Однако в Палате представителей США большинство – это республиканцы.

Процедурно на голосование поставили. Сенат, где большинство – демократы, должен пройти. Далее Палата представителей, где большинство – у республиканцев. Здесь может произойти неожиданное, потому что Трамп может сказать: "Нет, должен быть кредит. Пусть потом возвращают",

– предположил он.

Как подчеркнул политтехнолог, экс-президент США – это циничный бизнесмен, который не учитывает то, что Россия уничтожает Украину, есть много погибших, немало людей выехало за границу.

Помощь Украине со стороны США: последние новости

В воскресенье, 11 февраля, Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект, который касается помощи Украине, Израилю и Тайваню. Окончательное голосование, на котором примут это решение, состоится в ближайшие дни.

Пакет включает 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь в области безопасности Израиля и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая Тайвань.

Кроме этого, предусмотрено 9 миллиардов долларов гуманитарной помощи для Украины, Сектора Газы и Западного берега.